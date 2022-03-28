Как изменились центры влияния в силовых структурах Белгородской области

Недавно мы публиковали материал о смене центров влияния в Белгородской области после прихода нового губернатора. Заметные изменения произошли также в местных силовых структурах. В это время, можно сказать, начался настоящий «звездопад» — силовики отправили под суд многих представителей региональной власти. Среди ярких задержаний был арест экс-начальника департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева, братьев Сергея и Анатолия Фуглаевых, гендиректора ЕТК Алексея Попова. Этими задержаниями в период смены власти силовики смогли повысить собственные показатели эффективности.
Своё мнение о региональных силовых структурах высказал председатель БРО Общества «Знание» России Игорь Орехов: «Никаких особых перемен в работе полиции, Росгвардии, ФСБ с приходом нового губернатора не заметил. Я довольно широко общаюсь с ребятами из силовых структур из среднего и низового звена. Есть у меня там хорошие знакомые, старые и молодые. Они как работали по своим алгоритмам и правилам, так и работают. Как говорится, „у них своя свадьба“. Область по-прежнему (наряду с Камчаткой) — наименее криминальный субъект Российской Федерации».
В 2021 году представители силовых структур мелькали в новостной повестке из-за критики муниципальной власти. Вспомним спор Олега Толстого, начальника ГИБДД, и бывшего мэра Белгорода Юрия Галдуна из-за наземных пешеходных переходов. Можно сказать, что пока губернатор Вячеслав Гладков занят формированием новой команды, силовики чувствуют усиление своей власти. Правда, скорее всего, это временно. Некоторые же представители силовых структур за прошедший год заметно потеряли своё влияние. Слишком редко стали появляться на публике Станислав Захаров, руководитель СУ СК России по Белгородской области, и Сергей Потапов, начальник регионального ГУ МЧС.
Один из наших экспертов, который захотел остаться анонимным, также отмечает заметное ослабление представителей силовых структур.
С силовыми структурами всегда было всё очень сложно. Не всегда было понятно — кто чей и с кем работает. Всё неоднозначно. Мы видим яркое ослабление старой команды силовиков. Или те, кто с ними работает, не хотят им помогать, открестились, либо просто их убрали.Эксперт
Также эксперт подчёркивает, что губернатор Вячеслав Гладков не взаимодействует с силовиками: «У Гладкова есть козырь в рукаве, но он им не пользуется».