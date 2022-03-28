Как изменились центры влияния в силовых структурах Белгородской области

Своё мнение о региональных силовых структурах высказал председатель БРО Общества «Знание» России Игорь Орехов: «Никаких особых перемен в работе полиции, Росгвардии, ФСБ с приходом нового губернатора не заметил. Я довольно широко общаюсь с ребятами из силовых структур из среднего и низового звена. Есть у меня там хорошие знакомые, старые и молодые. Они как работали по своим алгоритмам и правилам, так и работают. Как говорится, „у них своя свадьба“. Область по-прежнему (наряду с Камчаткой) — наименее криминальный субъект Российской Федерации».