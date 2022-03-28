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Белгородцев просят пройти опрос о передвижении по городу на самокатах и моноколёсах

28 марта 12:07
Фото: «Бел.Ру»
Анкету опубликовали в городском велосообществе во «ВКонтакте». Опрос необходим в том числе для анализа проблем, с которыми сталкиваются пользователи СИМ.

В Белгороде проводят опрос о возможности передвижения на средствах индивидуальной мобильности: на самокатах, роликах и моноколёсах. Пройти его можно здесь.

Авторы опроса указали, что они хотят узнать проблемы, с которыми сталкиваются пользователи СИМ, о частоте использования этих средств передвижения, а также величину спроса на устройство элементов городской велоинфраструктуры.

Напомним, что в 2021 году в парке Победы и в Центральном парке Белгорода скорость электросамокатов ограничили до 15 км/ч. При этом за пределами рекреационных зон разрешалась скорость до 20 км/ч.

Планировалось, что автоинспекторы будут патрулировать город на электросамокатах. Кикшеринговый сервис готов был передать ограниченную линейку транспорта в безвозмездное пользование до конца сезона.

В прошедшем сезоне не обошлось без происшествий. В июне 2021 года студент на самокате сбил женщину с ребёнком — младенец получил травмы. Молодой человек по решению суда заплатил 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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