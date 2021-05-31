Власти Белгородской области хотят ограничить скорость электросамокатов

Во время совещания регионального правительства 31 мая руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за последние две недели он получил огромное количество жалоб по ситуации в парках и скверах. Замечания белгородцев касаются безопасности работы электросамокатов. По словам Гладкова, в регионе всё чаще происходят аварии как с водителями двухколёсных средств передвижения, так и с пешеходами — травмы, наезды на детей и взрослых.
Глава региона поручил секретарю Совета безопасности Белгородской области Олегу Мантулину изучить федеральную нормативно-правовую базу и практики других регионов для урегулирования вопроса.
Понятно, что запретить ездить мы не можем, но у нас с вами в большинстве парков и скверов есть велодорожки. Почему не соблюдаем регламент? Сейчас продаются самокаты, которые развивают скорость до 60 км/ч. Они продаются практически во всех магазинах. Когда с такой скоростью двигаются по тротуарам, заканчивается бедой. Беда у нас, к сожалению, происходит.Вячеслав Гладков
По словам Гладкова, важно дать людям возможность отдыхать на самокатах без ущерба здоровью других граждан.
В начале декабря прошлого года в микрорайоне Олимпийском Старого Оскола на пешеходном переходе автомобиль сбил 14-летнего подростка на самокате.
В сентябре 2020 года 9-летний мальчик выехал на самокате с детской площадки на проезжую часть в Белгороде. Ребёнок получил телесные повреждения.
Ранее российские власти обсуждали вопрос введения скоростного режима для самокатов и гироскутеров. Скоростной лимит должен был составить 20 км/ч. За нарушение регламента любители быстрой езды платили бы штраф.
В Белгороде первый пункт проката электросамокатов открыли 7 августа 2020 года. Средствам для передвижения ограничили скорость до 25 км/ч.