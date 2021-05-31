Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Белгородской области хотят ограничить скорость электросамокатов

31 мая 2021, 12:20
Фото: ИА «Бел.Ру»
Глава региона сообщил, что получает большое количество жалоб от белгородцев на электросамокаты из-за их травмоопасности. Правительство Белгородской области намерено урегулировать регламент работы средств передвижения.

Во время совещания регионального правительства 31 мая руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за последние две недели он получил огромное количество жалоб по ситуации в парках и скверах. Замечания белгородцев касаются безопасности работы электросамокатов. По словам Гладкова, в регионе всё чаще происходят аварии как с водителями двухколёсных средств передвижения, так и с пешеходами — травмы, наезды на детей и взрослых.

Глава региона поручил секретарю Совета безопасности Белгородской области Олегу Мантулину изучить федеральную нормативно-правовую базу и практики других регионов для урегулирования вопроса.

Понятно, что запретить ездить мы не можем, но у нас с вами в большинстве парков и скверов есть велодорожки. Почему не соблюдаем регламент? Сейчас продаются самокаты, которые развивают скорость до 60 км/ч. Они продаются практически во всех магазинах. Когда с такой скоростью двигаются по тротуарам, заканчивается бедой. Беда у нас, к сожалению, происходит.Вячеслав Гладков

По словам Гладкова, важно дать людям возможность отдыхать на самокатах без ущерба здоровью других граждан.

В начале декабря прошлого года в микрорайоне Олимпийском Старого Оскола на пешеходном переходе автомобиль сбил 14-летнего подростка на самокате.

В сентябре 2020 года 9-летний мальчик выехал на самокате с детской площадки на проезжую часть в Белгороде. Ребёнок получил телесные повреждения.

Ранее российские власти обсуждали вопрос введения скоростного режима для самокатов и гироскутеров. Скоростной лимит должен был составить 20 км/ч. За нарушение регламента любители быстрой езды платили бы штраф.

В России могут ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров
Узнать подробнее

В Белгороде первый пункт проката электросамокатов открыли 7 августа 2020 года. Средствам для передвижения ограничили скорость до 25 км/ч.

Материалы по теме
Иномарка насмерть сбила 12-летнего ребёнка на самокате в ТавровоПод Белгородом парень на самокате погиб под колёсами LexusС пробками в Белгороде предлагают бороться самокатами и велосипедами
#Новости#Белгород#Самокат#Прокат самокатов#Олег мантулин#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18