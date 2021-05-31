Власти Белгородской области хотят ограничить скорость электросамокатов

Понятно, что запретить ездить мы не можем, но у нас с вами в большинстве парков и скверов есть велодорожки. Почему не соблюдаем регламент? Сейчас продаются самокаты, которые развивают скорость до 60 км/ч. Они продаются практически во всех магазинах. Когда с такой скоростью двигаются по тротуарам, заканчивается бедой. Беда у нас, к сожалению, происходит.Вячеслав Гладков