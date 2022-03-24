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Posted 24 марта 2022, 13:40

Published 24 марта 2022, 13:40

Modified 22 января, 09:26

Updated 22 января, 09:26

Карта боевых действий на Украине на 24 марта

24 марта 2022, 13:40
Сюжет
Спецоперация на Украине
Российские военные взяли под контроль город Изюм. ВС РФ ударили по 60 объектам военной инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны РФ.

В Минобороны представили обновлённые данные о ходе спецоперации на территории Украины, которые опубликовали в федеральных СМИ. В ночь на 24 марта ВС РФ полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской области.

Авиация за ночь нанесла удары по 60 объектам военной инфраструктуры Украины, в том числе в два командных пункта. Также стало известно, что российские военные уничтожили два беспилотника и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, в Минобороны заявили о новых фактах причастности США к разработке компонентов биооружия. С начала спецоперации прошёл уже месяц. За это время российские военные уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса и более 1,5 тыс. танков и других боевых машин ВСУ.

По последним данным, под контролем ВС РФ находятся остров Змеиный, Херсон, Мелитополь, Запорожская и Чернобыльская АЭС. Военные склады и базы уничтожили в Николаеве, Житомире и Ивано-Франковской области. Кроме того, две базы уничтожены на территории ЛДНР. Блокированы по-прежнему Чернигов, Конотоп, Сумы, а также частично Киев.

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#Новости#Общество#Карта#Спецоперация на Украине
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