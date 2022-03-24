Карта боевых действий на Украине на 24 марта

Кроме того, в Минобороны заявили о новых фактах причастности США к разработке компонентов биооружия. С начала спецоперации прошёл уже месяц. За это время российские военные уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса и более 1,5 тыс. танков и других боевых машин ВСУ.