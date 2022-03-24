Карта боевых действий на Украине на 24 марта

Posted 24 марта 2022, 13:40
Published 24 марта 2022, 13:40
Modified 22 января, 09:26
Updated 22 января, 09:26
В Минобороны представили обновлённые данные о ходе спецоперации на территории Украины, которые опубликовали в федеральных СМИ. В ночь на 24 марта ВС РФ полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской области.
Авиация за ночь нанесла удары по 60 объектам военной инфраструктуры Украины, в том числе в два командных пункта. Также стало известно, что российские военные уничтожили два беспилотника и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, в Минобороны заявили о новых фактах причастности США к разработке компонентов биооружия. С начала спецоперации прошёл уже месяц. За это время российские военные уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса и более 1,5 тыс. танков и других боевых машин ВСУ.
По последним данным, под контролем ВС РФ находятся остров Змеиный, Херсон, Мелитополь, Запорожская и Чернобыльская АЭС. Военные склады и базы уничтожили в Николаеве, Житомире и Ивано-Франковской области. Кроме того, две базы уничтожены на территории ЛДНР. Блокированы по-прежнему Чернигов, Конотоп, Сумы, а также частично Киев.