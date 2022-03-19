В Белгороде открыли сельскохозяйственную ярмарку: фоторепортаж

По оценке чиновников, в ярмарке приняли участие до 200 производителей из Белгородской области и соседних регионов. В их ассортименте были продукты, а именно сахар, чай, мёд, сладости, яблоки, мясо, рыба и овощи. Также горожане активно приобретали изделия ручной работы умельцев из Старого Оскола и Борисовки.