В Белгороде открыли сельскохозяйственную ярмарку: фоторепортаж

19 марта на площадке возле «Космоса» на улице Королёва в Белгороде открыли масштабную ярмарку. Планировалось, что на ней продавцы будут реализовывать товары по ценам от производителей, то есть без наценок.
По оценке чиновников, в ярмарке приняли участие до 200 производителей из Белгородской области и соседних регионов. В их ассортименте были продукты, а именно сахар, чай, мёд, сладости, яблоки, мясо, рыба и овощи. Также горожане активно приобретали изделия ручной работы умельцев из Старого Оскола и Борисовки.
Конечно, наибольшей популярностью среди товаров пользовался именно сахар. За ним белгородцы выстроились в большие очереди. Продукт реализовывали по 65 рублей за килограмм.
Из-за масштабного мероприятия в Белгороде перекрыли участок дороги, а также изменили схемы маршрутов общественного транспорта.
Подобная ярмарка пройдёт и в Старом Осколе во внутреннем дворе ТЦ «Славянский». Она будет работать с 10:00 до 17:00.