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Posted 18 марта 2022, 16:19

Published 18 марта 2022, 16:19

Modified 1 декабря, 08:37

Updated 1 декабря, 08:37

Гладков рассказал о скачке цен на продукты в магазинах

18 марта 2022, 16:19
Сюжет
Губернатор
По словам губернатора, решить эту проблему одномоментно нельзя. Для урегулирования вопроса привлекаются надзорные органы и региональные ведомства.

На прямой линии 18 марта губернатор Белгородской области прокомментировал цены на продукты и товары первой необходимости в магазинах. Глава региона отметил, что их стоимость растёт.

По словам губернатора, надзорные органы фиксируют нарушения со стороны продавцов и поставщиков. Для решения этих вопросов власти привлекают правоохранительные органы, а также запускают механизмы государственного реагирования.

Цены — самый злободневный вопрос на сегодня. По многим товарам они растут вверх. Мы занимаемся практически ежечасным мониторингом. Решить проблему по щелчку пальцев, к сожалению, нельзя. Но надеюсь наши усилия не останутся безрезультативными. Вячеслав Гладков

Ранее Гладков заявлял, что некоторые поставщики привязывают оптовую стоимость сахара к курсу доллара, хотя это недопустимо. При этом за повышение цен руководители несут ответственность за подобные действия, уверен чиновник.

Стоит отметить, что за неделю объём продаж того же сахара в Белгородской области вырос от двух до четырёх раз. Дефицита продукта в регионе также нет. Вместе с тем наценка в торговых сетях на сахар достигает 10%.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Сахар#Цены#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
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