В Белгородской области приступают к строительству домов для многодетных семей

Дома для многодетных семей построят в посёлках Разумное и Борисовка. Начальная цена контракта — 5 640 001 рубль. Площадь домов составит 72 кв. м.
Ещё один дом для многодетных семей появится в границах ЗАО Племенной завод «Разуменский» в Белгородском районе. Начальная цена работ — 7 688 531 рубль. Общая площадь дома составит 108 кв. м.
Известно, что в одноэтажных домах для многодетных семей оборудуют коридор, санузел, кухню, общую комнату, две комнаты для детей и спальни для родителей.
В спальнях на полах будет уложен ламинат и утеплитель, на стенах кухонь, тамбура и санузла — плитка керамогранитная. На кухне будет установлен газовый двухконтурный котёл мощностью 24 кВт. В санузлах установят систему «тёплый пол».
Дома построят по региональной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области». Подрядчика определят 5 апреля.
Напомним, в 2022 году жильё получат 147 многодетных семей. Жильё выделят по договорам найма. На каждого члена семьи придётся по 18 кв. м в помещении.