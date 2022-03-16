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В Белгородской области приступают к строительству домов для многодетных семей

16 марта 09:34
Фото: Госзакупки
Лоты на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ появились на госзакупках. На их строительство потратят от 5 млн до 7 млн рублей в зависимости от общей площади жилья.

Дома для многодетных семей построят в посёлках Разумное и Борисовка. Начальная цена контракта — 5 640 001 рубль. Площадь домов составит 72 кв. м.

Ещё один дом для многодетных семей появится в границах ЗАО Племенной завод «Разуменский» в Белгородском районе. Начальная цена работ — 7 688 531 рубль. Общая площадь дома составит 108 кв. м.

Известно, что в одноэтажных домах для многодетных семей оборудуют коридор, санузел, кухню, общую комнату, две комнаты для детей и спальни для родителей.

В спальнях на полах будет уложен ламинат и утеплитель, на стенах кухонь, тамбура и санузла — плитка керамогранитная. На кухне будет установлен газовый двухконтурный котёл мощностью 24 кВт. В санузлах установят систему «тёплый пол».

Фото: Госзакупки

Дома построят по региональной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области». Подрядчика определят 5 апреля.

Напомним, в 2022 году жильё получат 147 многодетных семей. Жильё выделят по договорам найма. На каждого члена семьи придётся по 18 кв. м в помещении.

Для многодетных семей в Белгородской области построят дома
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