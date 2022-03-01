В Белгородской области 147 многодетных семей получат жильё в 2022 году

В 2022 году 147 многодетным семьям в регионе предоставят дома и квартиры. Большая часть из них, 38 домов, расположится в Белгородском районе. Появятся новые дома в 18 муниципалитетах.
На реализацию программы выделили порядка 1 млрд рублей. Площадь жилья от количества людей в семье, каждого члена семьи — 18 кв. метров. Как подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков, необходимо проконтролировать соблюдение соответствующего регламента, чтобы не было жалоб из-за очереди на получение жилья.
Замгубернатора Владимир Базаров сообщил, что все земельные участки располагаются в уже сложившейся застройке. Места выбирали с учётом близости электричества, газа и воды. Торги на общих комплекс работ уже объявлены.