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В Белгородской области 147 многодетных семей получат жильё в 2022 году

1 марта 07:11
Фото: Бел.Ру
Дома для многодетных семей построят в 18 муниципалитетах. Большая часть жилья, которое предоставят семьям, расположится в Белгородском районе, сообщают в областном правительстве.

В 2022 году 147 многодетным семьям в регионе предоставят дома и квартиры. Большая часть из них, 38 домов, расположится в Белгородском районе. Появятся новые дома в 18 муниципалитетах.

На реализацию программы выделили порядка 1 млрд рублей. Площадь жилья от количества людей в семье, каждого члена семьи — 18 кв. метров. Как подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков, необходимо проконтролировать соблюдение соответствующего регламента, чтобы не было жалоб из-за очереди на получение жилья.

Замгубернатора Владимир Базаров сообщил, что все земельные участки располагаются в уже сложившейся застройке. Места выбирали с учётом близости электричества, газа и воды. Торги на общих комплекс работ уже объявлены.

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