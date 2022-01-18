Гладков: Жильё в Белгородской области не должно стоить 100 тысяч рублей за «квадрат»

Мы, наверное, становимся близки к тому, чтобы стать одним из самых дорогих регионов по квадратному метру. Правильно или нет? Конечно, нет. Мы в этом году 1,1 млн кв. метров сдали, около 200 тысяч – многоквартирного жилья, остальное – ИЖС. Мы понимаем, что рынок ИЖС в Белгородской области насыщен, многоквартирного жилья не хватает. И уже в 2022 году мы диспропорции будем менять.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Как рассказал глава региона, в 2022 году власти планируют удвоить объём построенного многоквартирного жилья, то есть довести его до 400 тыс. кв. метров. А увеличение числа предложений должно понизить стоимость недвижимости. Ситуацию усугубляет рост цен на стройматериалы и металл, к тому же строителям нужно поднимать зарплаты своим сотрудникам, что противоречит курсу удешевления стоимости квадратного метра.
Власти работают с застройщиками, предлагают им земельные участки и добиваются получения федеральных средств, например, по программе «Стимул». Их направляют на развитие инженерной инфраструктуры и это снижает нагрузку на себестоимость «квадрата».
100 тыс. рублей, конечно, не должно стоить жильё, кроме элитного, доступность у нас должна быть. В некоторых районах мы даже не смогли в 2021 году купить квартиры для врачей – физически нет квартир. Мне кажется, совсем всё плохо. Ситуацию будем менять.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, о нехватке многоквартирного жилья в Белгородской области говорили ещё 17 января на оперативном совещании правительства. Поэтому регион смещает акценты с ИЖС на МКД – в 2022 году объёмы его строительства увеличатся до 400 тыс. кв. метров, а в 2023 году – до 600 тыс. кв. метров.