Гладков: Жильё в Белгородской области не должно стоить 100 тысяч рублей за «квадрат»

Мы, наверное, становимся близки к тому, чтобы стать одним из самых дорогих регионов по квадратному метру. Правильно или нет? Конечно, нет. Мы в этом году 1,1 млн кв. метров сдали, около 200 тысяч – многоквартирного жилья, остальное – ИЖС. Мы понимаем, что рынок ИЖС в Белгородской области насыщен, многоквартирного жилья не хватает. И уже в 2022 году мы диспропорции будем менять.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области