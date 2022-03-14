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Posted 14 марта 2022, 07:34

Published 14 марта 2022, 07:34

Modified 1 декабря, 07:59

Updated 1 декабря, 07:59

Вячеслав Гладков: Угрозы голода нет и не будет

14 марта 2022, 07:34
Сюжет
УФАС
Белгородцы жалуются на повышение цен на продукты питания. Также повышением цен, к примеру, на упаковку недовольны и производители. Как власти будут искать выход из данной ситуации, рассказали в областном правительстве.

По словам заместителя губернатора Белгородской области Юлии Щедриной, по данным Росстата, который за последнюю неделю анализировал цены на ряд розничных товаров (44 наименования), в Белгородской области цены — одни из самых низких в ЦФО.

Большой поток обращений как от граждан, так и от производителей. Последние заявляют о повышении цен на упаковку. Чтобы проверить обоснованность, мы собираем обращения и отправляем в УФАС.Юлия Щедрина

Всего ведомство направило в УФАС почти 50 обращений. Ещё пять направили в прокуратуру по хозсубъектам.

Щедрина добавила, что завышение цены происходит также из-за логистики. В настоящее время депутаты Госдумы рассматривают вопрос об установлении предельно допустимых отпускных цен на социально значимые товары и лекарства.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, угрозы голода нет и не будет.

Мы сами производим в достаточно большом объёме продукты питания для того, чтобы уверенно об этом говорить. Ажиотажный спрос есть. Правительство Белгородской области принимает все меры по стабилизации ситуации. Мы направили заявку на увеличение поставок продовольствия в регион. Эти поставки будут.Вячеслав Гладков

Губернатор добавил, что сложившаяся экономическая ситуация разрывает логистические цепочки и по определённым товарам идёт увеличение стоимости.

Не получится оставить все товары в прежней стоимости, как это было месяц назад, но необоснованное повышение цен на продукты питания и товары первой необходимости контролируется правительством.Вячеслав Гладков

Чтобы обнулить издержки мелких производителей, в Белгороде и Старом Осколе проведут ярмарки. В областном центре ярмарка пройдёт в субботу, а для старооскольцев — в воскресенье. По мнению Гладкова, это позволит донести качественный продукт до потребителей с минимальной наценкой или без неё.

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#Новости#Общество#Продукты#УФАС#Цены#Эксклюзив#Гладков#Юлия Щедрина
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