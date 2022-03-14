Вячеслав Гладков: Угрозы голода нет и не будет

Мы сами производим в достаточно большом объёме продукты питания для того, чтобы уверенно об этом говорить. Ажиотажный спрос есть. Правительство Белгородской области принимает все меры по стабилизации ситуации. Мы направили заявку на увеличение поставок продовольствия в регион. Эти поставки будут.Вячеслав Гладков