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Проживание, продукты, вещи: как в Старом Осколе будут бороться с абортами

9 марта 09:07
Фото: pixabay.com
Старооскольская общественная организация выиграла грант в сумме 2,6 млн рублей на организацию помощи будущим мамам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов от Белгородской области средства выиграли девять проектов.

Всего белгородские проекты получили от Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 12,7 млн рублей. Наименьшую сумму в размере 207 тысяч рублей получила Новооскольская районная организация белгородской региональной организации профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ на проект «Техническое творчество для всех», в рамках которого создадут передвижную мобильную лабораторию технического творчества.

Самую большую сумму (2,9 млн рублей) Фонд выделил спортивно-патриотическому клубу «Белогор» на организацию военизированного соревнования в Белгородской области с использованием современных хай-тек устройств и гаджетов.

2,6 млн рублей получила Старооскольская общественная организация «Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию». Проект направлен на сокращение и профилактику количества абортов через комплексную поддержку семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации в муниципалитете. В целом в Белгородской области в год делают около 3000 абортов.

Чтобы уменьшить данный показатель, проект будет работать по следующей схеме. При обращении к гинекологу с желанием сделать аборт женщин будут направлять к психологу Кризисного центра, в кабинет доабортного консультирования, который находится на территории женской консультации в трёх медучреждениях Старооскольского горокруга.

Психолог выяснит, почему женщина хочет сделать аборт, а затем разъяснит, какую помощь она сможет получить от Кризисного центра и государства в случае сохранении беременности.

Так, женщинам предоставят бесплатное временное проживание в стационарном отделении приюта до полугода, бесплатные продукты, вещи, прокат коляски и кроватки.

Помимо этого, будущие мамы смогут рассчитывать на психологическую помощь и услуги по присмотру и уходу за детьми от шести месяцев до трёх лет. Для рожениц будет работать и выездная мобильная социальная служба, чтобы оказывать крупногабаритную помощь. Будут также предоставляться юридическая помощь и консультации о возможном трудоустройстве.

Благодаря проекту активисты планируют предотвратить аборты у 85 женщин. Вывести их из социального кризиса, помочь преодолеть психологический барьер, решить экономические и материальные проблемы, а также создать благоприятный микроклимат внутри семьи.

Приступить к воплощению задуманного в жизнь должны были 1 февраля. Завершить проект планируют 31 июля 2023 года.

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