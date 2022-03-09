Проживание, продукты, вещи: как в Старом Осколе будут бороться с абортами

Помимо этого, будущие мамы смогут рассчитывать на психологическую помощь и услуги по присмотру и уходу за детьми от шести месяцев до трёх лет. Для рожениц будет работать и выездная мобильная социальная служба, чтобы оказывать крупногабаритную помощь. Будут также предоставляться юридическая помощь и консультации о возможном трудоустройстве.