Проживание, продукты, вещи: как в Старом Осколе будут бороться с абортами

Всего белгородские проекты получили от Фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 12,7 млн рублей. Наименьшую сумму в размере 207 тысяч рублей получила Новооскольская районная организация белгородской региональной организации профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ на проект «Техническое творчество для всех», в рамках которого создадут передвижную мобильную лабораторию технического творчества.
Самую большую сумму (2,9 млн рублей) Фонд выделил спортивно-патриотическому клубу «Белогор» на организацию военизированного соревнования в Белгородской области с использованием современных хай-тек устройств и гаджетов.
2,6 млн рублей получила Старооскольская общественная организация «Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию». Проект направлен на сокращение и профилактику количества абортов через комплексную поддержку семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации в муниципалитете. В целом в Белгородской области в год делают около 3000 абортов.
Чтобы уменьшить данный показатель, проект будет работать по следующей схеме. При обращении к гинекологу с желанием сделать аборт женщин будут направлять к психологу Кризисного центра, в кабинет доабортного консультирования, который находится на территории женской консультации в трёх медучреждениях Старооскольского горокруга.
Психолог выяснит, почему женщина хочет сделать аборт, а затем разъяснит, какую помощь она сможет получить от Кризисного центра и государства в случае сохранении беременности.
Так, женщинам предоставят бесплатное временное проживание в стационарном отделении приюта до полугода, бесплатные продукты, вещи, прокат коляски и кроватки.
Помимо этого, будущие мамы смогут рассчитывать на психологическую помощь и услуги по присмотру и уходу за детьми от шести месяцев до трёх лет. Для рожениц будет работать и выездная мобильная социальная служба, чтобы оказывать крупногабаритную помощь. Будут также предоставляться юридическая помощь и консультации о возможном трудоустройстве.
Благодаря проекту активисты планируют предотвратить аборты у 85 женщин. Вывести их из социального кризиса, помочь преодолеть психологический барьер, решить экономические и материальные проблемы, а также создать благоприятный микроклимат внутри семьи.
Приступить к воплощению задуманного в жизнь должны были 1 февраля. Завершить проект планируют 31 июля 2023 года.