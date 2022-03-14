Улица Королёва в Белгороде превратится в большую ярмарку

19 марта на улице Королёва в Белгороде пройдёт продовольственная ярмарка. Она растянется от перекрёстка Ватутина до улицы Губкина, что составляет почти один километр.
По данным мэра Белгорода Антона Иванова, в ярмарке примут участие до 200 производителей из Белгородской области и соседних регионов. Участники представят покупателям товары с минимальной наценкой.
В дополнение ко всему мэрия готовит культурную программу для горожан.
Планируется, что ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 субботы, 19 марта.
Ранее о планируемых продуктовых ярмарках сообщала замгубернатора Юлия Щедрина. Так, фермерские товары будут реализовывать и в Старом Осколе возле ТЦ «Славянский».