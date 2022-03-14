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Улица Королёва в Белгороде превратится в большую ярмарку

14 марта 18:46
Фото: Бел.Ру
Покупатели смогут приобрести продукты с минимальной наценкой у 200 производителей из области и соседних регионов, сообщил мэр Белгорода в своём телеграм-канале.

19 марта на улице Королёва в Белгороде пройдёт продовольственная ярмарка. Она растянется от перекрёстка Ватутина до улицы Губкина, что составляет почти один километр.

По данным мэра Белгорода Антона Иванова, в ярмарке примут участие до 200 производителей из Белгородской области и соседних регионов. Участники представят покупателям товары с минимальной наценкой.

В дополнение ко всему мэрия готовит культурную программу для горожан.

Планируется, что ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 субботы, 19 марта.

Ранее о планируемых продуктовых ярмарках сообщала замгубернатора Юлия Щедрина. Так, фермерские товары будут реализовывать и в Старом Осколе возле ТЦ «Славянский».

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