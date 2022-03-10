В сентябре в первый класс в Белгороде пойдут больше 4000 детей

Всего в 2022-23 учебном году в 47 школах Белгорода будут учиться 39 422 школьника. Об этом администрация Белгорода сообщила в официальном ответе на запрос «Бел.Ру».
В 2022-23 учебном году в первые классы планируют пойти больше 4000 детей. Больше всего первоклассников примут Центр образования № 15 «Луч» и СОШ № 50 – по 150 первоклассников.
Приём заявлений на обучение в первый класс для детей, которые проживают на закреплённой территории, а также для тех, кто имеет право на внеочередной приём, проходит с 1 апреля по 30 июня. Приказ о приёме детей директор школы издаёт в течение 3-х рабочих дней. Для детей, которые не проживают на закреплённой территории, приём заявлений начинается 5 июля и продолжается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
Заявление и документы о приёме в школу можно подать лично или по почте заказным письмо, а также через официальный сайт школы и госуслуг.
При приёме ребёнка родитель или законный представитель должен предъявить копию паспорта, копию свидетельства о рождении, копию о регистрации ребёнка по месту жительства, справку с места работы.
Подчеркнём, что первоклассников по школам Белгорода распределяют по территориальному признаку. Обратиться с жалобой или вопросом при зачислении ребёнка в первый класс родители могут в отдел общего образования управления образования администрации Белгорода или по телефону (4722) 38-06-62.
Известно, что в следующем учебном году в две смены из-за капремонта будут учиться школы № 2, 5, 10, 17, 19, 21, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48.
Капитальный ремонт запланирован в восьми учебных заведениях города — в школах № 4, 7, 11, 31, 33, 37, 43, 45. Также ремонтироваться будут начальные школы № 1 и 35, ученики будут обучаться в основных зданиях этих учреждений.
Всего в 2022-23 гг. в регионе капитально отремонтируют 23 школы. На ремонт выделят больше 2 млрд рублей.