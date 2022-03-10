В сентябре в первый класс в Белгороде пойдут больше 4000 детей

Приём заявлений на обучение в первый класс для детей, которые проживают на закреплённой территории, а также для тех, кто имеет право на внеочередной приём, проходит с 1 апреля по 30 июня. Приказ о приёме детей директор школы издаёт в течение 3-х рабочих дней. Для детей, которые не проживают на закреплённой территории, приём заявлений начинается 5 июля и продолжается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.