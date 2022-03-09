Вячеслав Гладков: Школы будут работать очно, если это безопасно

Posted 9 марта 2022, 06:32
Published 9 марта 2022, 06:32
Modified 1 декабря, 08:29
Updated 1 декабря, 08:29
Как отметил губернатор, он получает большое количество обращений от родителей в связи со спецоперацией на Украине. Кто-то просит перевести всех детей на дистант, кто-то, наоборот, требует запретить онлайн-обучение.
Мы будем исходить из вопроса безопасности. Безопасно — будем работать в том режиме, в котором должны. Если есть хоть малейшая угроза — переводим на дистант.Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что информация о переводе детей на дистанционное обучение поступает от глав районов. Если они говорят, что подобная мера необходима, детей отправляют на дистанционку. Когда опасность уйдёт — дети будут посещать учебные заведения очно.
Напомним, на сегодняшний день на дистанционное обучение перевели школы в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском, Ровеньском районах, Валуйском, Грайворонском и Старооскольском горокругах.