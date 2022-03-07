В Старом Осколе умерла уроженка Воронежской области с COVID-19

Из 375 новых случаев коронавируса большая часть принадлежит Старооскольскому горокругу. Здесь за день положительный тест на коронавирус оказался у 230 человек. Для сравнения, в Белгороде ковид за это время обнаружили у 29 жителей, а в Белгородском районе – у 34. Выписали с больничного в период с 6 по 7 марта 311 белгородцев.