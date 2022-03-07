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Posted 7 марта 2022, 12:07

Published 7 марта 2022, 12:07

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

В Старом Осколе умерла уроженка Воронежской области с COVID-19

7 марта 2022, 12:07
Сюжет
Медицина
Также скончались трое белгородцев: двое мужчин и женщина. Всего за сутки заболели ещё 375 жителей Белгородской области, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

Из 375 новых случаев коронавируса большая часть принадлежит Старооскольскому горокругу. Здесь за день положительный тест на коронавирус оказался у 230 человек. Для сравнения, в Белгороде ковид за это время обнаружили у 29 жителей, а в Белгородском районе – у 34. Выписали с больничного в период с 6 по 7 марта 311 белгородцев.

За всё время пандемии в регионе только официально переболели коронавирусом почти 120 тысяч человек (119 735). Выздоровели чуть больше 96 тысяч (96 004). А 2 060 человек умерли, четверо из них – за последние сутки.

Скончались двое мужчин из Ракитянского района и Борисовки: 1953 и 1967 года рождения. Оба лечились в Борисовской ЦРБ. Не стало жительницы Красногвардейского района 1951 года, которая лечилась в местной ЦРБ. Также умерла жительница Воронежской области 1949 года, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

Несмотря на огромные цифры, болезнь у большинства протекает не так тяжело, как раньше. На ИВЛ в тяжёлом состоянии находятся 52 заразившихся, всего в больницах лечатся 1 756 белгородцев. Остальные, почти 20 тысяч (19 915) находятся на домашнем лечении под наблюдением врача.

Напомним, всего две недели назад число заболевших за день в Белгородской области превышало отметку в тысячу человек. Получается, заболеваемость снизилась более чем в два раза. Смертность же осталась прежней: в сутки регистрируют от трёх до шести случаев.

Вакцинация от COVID-19 в регионе остаётся актуальной. За последний день ряды добровольцев пополнились: ещё 352 местных жителя записались на прививку.

#Новости#Медицина#Коронавирус#COVID-19
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