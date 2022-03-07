В Старом Осколе умерла уроженка Воронежской области с COVID-19

Posted 7 марта 2022, 12:07
Published 7 марта 2022, 12:07
Modified 1 декабря, 08:44
Updated 1 декабря, 08:44
Из 375 новых случаев коронавируса большая часть принадлежит Старооскольскому горокругу. Здесь за день положительный тест на коронавирус оказался у 230 человек. Для сравнения, в Белгороде ковид за это время обнаружили у 29 жителей, а в Белгородском районе – у 34. Выписали с больничного в период с 6 по 7 марта 311 белгородцев.
За всё время пандемии в регионе только официально переболели коронавирусом почти 120 тысяч человек (119 735). Выздоровели чуть больше 96 тысяч (96 004). А 2 060 человек умерли, четверо из них – за последние сутки.
Скончались двое мужчин из Ракитянского района и Борисовки: 1953 и 1967 года рождения. Оба лечились в Борисовской ЦРБ. Не стало жительницы Красногвардейского района 1951 года, которая лечилась в местной ЦРБ. Также умерла жительница Воронежской области 1949 года, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.
Несмотря на огромные цифры, болезнь у большинства протекает не так тяжело, как раньше. На ИВЛ в тяжёлом состоянии находятся 52 заразившихся, всего в больницах лечатся 1 756 белгородцев. Остальные, почти 20 тысяч (19 915) находятся на домашнем лечении под наблюдением врача.
Напомним, всего две недели назад число заболевших за день в Белгородской области превышало отметку в тысячу человек. Получается, заболеваемость снизилась более чем в два раза. Смертность же осталась прежней: в сутки регистрируют от трёх до шести случаев.
Вакцинация от COVID-19 в регионе остаётся актуальной. За последний день ряды добровольцев пополнились: ещё 352 местных жителя записались на прививку.