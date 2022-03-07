В Алексеевке на питание беженцев потратят 400 тысяч рублей

Напомним, ранее на госзакупках публиковали документы о стоимости проживания беженцев из ДНР и ЛНР в Белгороде и Короче. В гостинице «Амакс» в Белгороде услуги размещения стоят больше 5 млн рублей. Цена за одного человека в сутки составила 1866 рублей.