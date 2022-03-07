В Алексеевке на питание беженцев потратят 400 тысяч рублей

На питание беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в Алексеевском округе Белгородской области выделено 400 тысяч рублей. Средства возьмут из местного бюджета.
Победителем аукциона стало Алексеевское районное потребительское общества (РАЙПО). Контракт заключён 5 марта, по договору услуги должны предоставляться до конца 2022 года. Кормить беженцев будут в Алексеевке на площади Победы 75.
Напомним, ранее на госзакупках публиковали документы о стоимости проживания беженцев из ДНР и ЛНР в Белгороде и Короче. В гостинице «Амакс» в Белгороде услуги размещения стоят больше 5 млн рублей. Цена за одного человека в сутки составила 1866 рублей.
В Короче беженцы живут в санатории «Дубравушка». Там услуги размещения граждан ЛДНР обошлись в 2,7 млн рублей. Цена за одного проживающего в сутки – 2300. Контракт будет действовать до 31 марта 2022 года.