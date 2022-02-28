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Проживание беженцев в санатории «Дубравушка» под Белгородом обошлось в 2,7 млн рублей

28 февраля 17:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Цена за одного проживающего в сутки составляет 2300 рублей. Контракт размещён на сайте госзакупок.
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Беженцы

Беженцев из ДНР и ЛНР санаторий «Дубравушка» в селе Подкопаевка Корочанского района принимает с 22 февраля 2022 года. Цена контракта составила 2 783 000 рублей — средства из бюджета района. Контракт будет действовать до 31 марта 2022 года. Санаторий должен был разместить 120 беженцев из ДНР и ЛНР.

Согласно документам, санаторий «Дубравушка» должен был предоставить эвакуированным жителям ДНР и ЛНР жилые номера, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам. В гостинице прибывшим гражданам должны организовать 5-разовое питание, в том числе детское питание с учётом индивидуальных потребностей ребёнка.

Также санаторий обязан оказывать неотложную медпомощь и выдавать товары первой необходимости (подгузники, санитарно-гигиенические изделия, мыло и моющие средства).

Здание санатория должны были оборудовать системами аварийного освещения и энергосбережения, горячей и холодной водой. Помимо этого, на территории круглосуточно должны дежурить охранники.

В свою очередь, прибывшим запрещена антироссийская пропаганда и агитация. Кроме того, им запрещено проявлять факты экстремизма, распивать спиртное в гостинице, употреблять наркотики и нарушать правила внутреннего распорядка санатория.

Напомним, беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Белгородскую область 22 февраля. Территорию Донбасса покинули 528 человек, среди них 200 детей. Беженцев разместили в гостиницах Белгорода, Корочанского района и Шебекинского горокруга. В Белгороде прибывшие живут в гостинице «Амакс».

Детские лагеря в качестве временных пунктов размещения рассматривать не стали из-за отсутствия отопления в этих зданиях.

Известно, что школьники из ДНР и ЛНР продолжат обучение в Белгородской области в дистанционном формате.

528 беженцев из ДНР и ЛНР встретили в Белгороде
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Также стоит отметить, что по состоянию на 28 февраля в регион прибыл 1031 беженец.

В Белгородскую область прибыл 1031 беженец
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