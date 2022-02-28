Проживание беженцев в санатории «Дубравушка» под Белгородом обошлось в 2,7 млн рублей

Беженцев из ДНР и ЛНР санаторий «Дубравушка» в селе Подкопаевка Корочанского района принимает с 22 февраля 2022 года. Цена контракта составила 2 783 000 рублей — средства из бюджета района. Контракт будет действовать до 31 марта 2022 года. Санаторий должен был разместить 120 беженцев из ДНР и ЛНР.