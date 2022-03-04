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Гладков рассказал, как прошла ночь в Белгородской области

4 марта 05:08
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Серьёзных происшествий власти не зарегистрировали. Об этом заявил губернатор на своей странице в соцсети.

Ночь с 3 на 4 марта в Белгородской области прошла достаточно спокойно. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, особых происшествий, как и разрушений с пострадавшими в регионе нет.

Также чиновник отметил, что часть из 100 новых автобусов, которые вышли работать на линию 3 марта, заменят старые. Они будут ездить там, где по заявкам жителей, не хватает общественного транспорта, заявил губернатор в Instagram.

Новые автобусы белого цвета заметили на дорогах областного центра 3 марта. Их поставили в город ещё в феврале. Транспорт проходил регистрацию, настройку допоборудования и монтаж экипировки.

Стоит отметить, что синие большие автобусы продолжат курсировать в Белгороде.

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#Новости#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Губернатор#Общество
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