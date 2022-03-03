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Минобороны РФ: гуманитарная катастрофа назревает в Сумах и Харькове

3 марта 13:31
Фото: группа Минобороны РФ во «ВКонтакте»
За минувший день в населённые пункты Херсонской и Харьковской областей доставили более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания, сообщили на экстренном заседании координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине. Ещё 315 тонн планировали передать сегодня.
Сюжет
Харьков

3 марта состоялось экстренное заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине. Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ — генерал-полковник Михаил Мизинцев, в некоторых городах Украины назревает гуманитарная катастрофа. В частности, он упомянул Харьков и Сумы.

По данным Минобороны РФ, за прошедший день жителям Херсонской и Харьковской областей передали более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов. Сегодня, 3 марта, планировалось передать ещё 315 тонн гуманитарной помощи.

Михаил Мизинцев также рассказал об автобусах в Белгородской области, которые пригнали к пунктам пропуска. 130 единиц транспорта стоят в Нехотеевке и Судже с 06:00. Нужны автобусы для того, чтобы забрать индийских студентов и других иностранцев.

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#Новости#Сумы#Харьков#Гуманитарная катастрофа#Минобороны#Операция на Украине#Общество
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