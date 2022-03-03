Минобороны РФ: гуманитарная катастрофа назревает в Сумах и Харькове

Михаил Мизинцев также рассказал об автобусах в Белгородской области, которые пригнали к пунктам пропуска. 130 единиц транспорта стоят в Нехотеевке и Судже с 06:00. Нужны автобусы для того, чтобы забрать индийских студентов и других иностранцев.