Минобороны РФ: гуманитарная катастрофа назревает в Сумах и Харькове

3 марта состоялось экстренное заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине. Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ — генерал-полковник Михаил Мизинцев, в некоторых городах Украины назревает гуманитарная катастрофа. В частности, он упомянул Харьков и Сумы.
По данным Минобороны РФ, за прошедший день жителям Херсонской и Харьковской областей передали более 52 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов. Сегодня, 3 марта, планировалось передать ещё 315 тонн гуманитарной помощи.
Михаил Мизинцев также рассказал об автобусах в Белгородской области, которые пригнали к пунктам пропуска. 130 единиц транспорта стоят в Нехотеевке и Судже с 06:00. Нужны автобусы для того, чтобы забрать индийских студентов и других иностранцев.