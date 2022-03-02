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Минобороны РФ назвало потери российской армии в ходе спецоперации на Украине

2 марта 17:55
Федеральное ведомство сообщило о 498 погибших солдатах и 1597 раненых.

2 марта Министерство обороны России раскрыло потери российской армии в ходе спецоперации на Украине. По данным федерального ведомства, во время выполнения воинского долга ранения получили 1597 военных, а погибло 498 солдат.

В то же время потери со стороны Украины составляют уже более 2870 военнослужащих, а ранены по меньшей мере 3700 человек.

Недавно о погибшем курсанте из Курской области сообщил губернатор региона. Роман Старовойт рассказал о Андрее Ильине, который служил по контракту, и выразил соболезнования его семье.

Напомним, что спецоперация началась 24 февраля. О ней сообщил президент Владимир Путин. В этот же день несколько домов в Белгородской области были разрушены снарядами. 20 строений удастся восстановить – сделают капремонт, а вот четыре других дома придётся строить заново.

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