Минобороны РФ назвало потери российской армии в ходе спецоперации на Украине

2 марта Министерство обороны России раскрыло потери российской армии в ходе спецоперации на Украине. По данным федерального ведомства, во время выполнения воинского долга ранения получили 1597 военных, а погибло 498 солдат.
В то же время потери со стороны Украины составляют уже более 2870 военнослужащих, а ранены по меньшей мере 3700 человек.
Недавно о погибшем курсанте из Курской области сообщил губернатор региона. Роман Старовойт рассказал о Андрее Ильине, который служил по контракту, и выразил соболезнования его семье.
Напомним, что спецоперация началась 24 февраля. О ней сообщил президент Владимир Путин. В этот же день несколько домов в Белгородской области были разрушены снарядами. 20 строений удастся восстановить – сделают капремонт, а вот четыре других дома придётся строить заново.