Минобороны РФ назвало потери российской армии в ходе спецоперации на Украине

Напомним, что спецоперация началась 24 февраля. О ней сообщил президент Владимир Путин. В этот же день несколько домов в Белгородской области были разрушены снарядами. 20 строений удастся восстановить – сделают капремонт, а вот четыре других дома придётся строить заново.