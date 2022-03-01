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В Белгороде «заминировали» здание бюджетных СМИ

1 марта 08:51
Фото: Белпресса
В редакцию ИД «Мир Белогорья» поступил звонок: аноним сообщил, что в здании заложена бомба. Людей из помещений эвакуировали. Фото с места события опубликовала «Белпресса».

В областном центре продолжается волна «минирований». 1 марта она добралась до ИД «Мир Белогорья».

Как сообщает «Белпресса», в редакцию поступил звонок. Аноним сообщил о заложенной в здании на проспекте Славы бомбе.

Людей из помещений вывели на улицу. На месте ожидают спасателей и полицейских.

Накануне звонок от анонима поступил в редакцию «Фонаря»: сообщалось о «минировании» здания на улице Королёва. Людей тоже пришлось эвакуировать. По итогам проверки угроза не подтвердилась.

Кроме этого, накануне эвакуировали МФЦ на проспекте Славы и лицей № 9. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в последний день февраля регион накрыла волна анонимных сообщений о минировании. Во всех случаях угрозы не подтвердились, злоумышленников ищут.

27 февраля в Белгороде, напомним, эвакуировали кинотеатр «Радуга» и ТЦ «Мебельный город», инциденты произошли в «Сити Молле» и «РИО».

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