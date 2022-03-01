В Белгороде «заминировали» здание бюджетных СМИ

Кроме этого, накануне эвакуировали МФЦ на проспекте Славы и лицей № 9. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в последний день февраля регион накрыла волна анонимных сообщений о минировании. Во всех случаях угрозы не подтвердились, злоумышленников ищут.