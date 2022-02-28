Белгородскую область накрыла волна сообщений о минировании

Напомним, сегодня в Белгороде людей эвакуировали из МФЦ на проспекте Славы, из лицея № 9 и из офисного здания на улице Королёва. В последнем случае неизвестный попал в редакцию издания «Фонарь» и говорил с главным редактором Андреем Масловым. Мужчина сообщил, что оставил в здании «небольшой подарок с территории дружественного государства».