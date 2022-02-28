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Posted 28 февраля 2022, 18:16

Published 28 февраля 2022, 18:16

Modified 1 декабря, 08:46

Updated 1 декабря, 08:46

Белгородскую область накрыла волна сообщений о минировании

28 февраля 2022, 18:16
Сюжет
Губернатор
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своих социальных сетях. По его словам, неизвестные звонили с разных телефонов, сообщали о минировании большого числа зданий.

В число «заминированных» объектов попали общественные организации, магазины, торговые центры, государственные учреждения. Все сообщения оказались ложными. Теперь полиции предстоит отработать каждый звонок и найти злоумышленников.

Правоохранительные органы будут отрабатывать, безусловно, каждый звонок и искать тех людей, которые совершают, мягко скажем, неправомерные действия.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, сегодня в Белгороде людей эвакуировали из МФЦ на проспекте Славы, из лицея № 9 и из офисного здания на улице Королёва. В последнем случае неизвестный попал в редакцию издания «Фонарь» и говорил с главным редактором Андреем Масловым. Мужчина сообщил, что оставил в здании «небольшой подарок с территории дружественного государства».

Стоит отметить, что волна сообщений о минированиях сегодня коснулась не только Белгородской области, но и всех регионов России.

#Новости#Общество#Губернатор#Минирование#Вячеслав Гладков
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