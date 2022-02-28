Белгородскую область накрыла волна сообщений о минировании

Posted 28 февраля 2022, 18:16
Published 28 февраля 2022, 18:16
Modified 1 декабря, 08:46
Updated 1 декабря, 08:46
В число «заминированных» объектов попали общественные организации, магазины, торговые центры, государственные учреждения. Все сообщения оказались ложными. Теперь полиции предстоит отработать каждый звонок и найти злоумышленников.
Правоохранительные органы будут отрабатывать, безусловно, каждый звонок и искать тех людей, которые совершают, мягко скажем, неправомерные действия.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, сегодня в Белгороде людей эвакуировали из МФЦ на проспекте Славы, из лицея № 9 и из офисного здания на улице Королёва. В последнем случае неизвестный попал в редакцию издания «Фонарь» и говорил с главным редактором Андреем Масловым. Мужчина сообщил, что оставил в здании «небольшой подарок с территории дружественного государства».
Стоит отметить, что волна сообщений о минированиях сегодня коснулась не только Белгородской области, но и всех регионов России.