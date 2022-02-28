В Белгородском районе четыре дома после взрывов восстановлению не подлежат

С начала спецоперации на Украине в Белгороде и Белгородской области из-за разрыва снарядов пострадали несколько домов. В Белгороде строения отремонтируют до конца этой недели. Ремонтом занимаются пять подрядчиков, необходимые стройматериалы уже закуплены.