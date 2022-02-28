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В Белгородском районе четыре дома после взрывов восстановлению не подлежат

28 февраля 18:39
Фото: https://pixabay.com/ru/
Об этом губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову доложил заместитель по ЖКХ Константин Полежаев.

С начала спецоперации на Украине в Белгороде и Белгородской области из-за разрыва снарядов пострадали несколько домов. В Белгороде строения отремонтируют до конца этой недели. Ремонтом занимаются пять подрядчиков, необходимые стройматериалы уже закуплены.

В Белгородском районе четыре дома восстановлению не подлежат. На их месте построят новые дома — так решил глава региона.

20 домов в Белгородском районе требуют капитального ремонта. Сметы строители уже составили, работы начнутся 2 марта.

Напомним, 25 февраля Вячеслав Гладков сообщал о семи домах, повреждённых снарядами в Белгородской области с начала спецоперации на Украине. Их жителей переселили в гостиницы.

Ранее сообщалось о троих пострадавших — ранения получили двое взрослых и 7-летний мальчик.

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#Новости#Вячеслав Гладков#Дома#Дом#Губернатор#Экономика
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