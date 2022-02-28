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Posted 28 февраля 2022, 16:00

Published 28 февраля 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

У Гладкова новый советник из Симферополя, а Россия и Украина начали переговры

28 февраля 2022, 16:00
Сюжет
Беженцы
У губернатора Вячеслава Гладкова появился новый советник — бывший мэр Симферополя Валентин Демидов. О его назначении глава региона объявил 28 февраля. В тот же день в Белоруссии начались переговоры между РФ и Украиной, за итогами которых следили многие, в том числе белгородцы.

Новые люди

У губернатора Вячеслава Гладкова — новый советник. Валентин Демидов начал работу в белгородском правительстве 28 февраля. Он будет следить за выполнением проектов в муниципалитетах. Проекты касаются в том числе жилья для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, социально-культурных объектов.

Известно, что Валентин Демидов по образованию юрист. Работал в должности мэра Симферополя.

Бывший мэр Симферополя стал советником губернатора Белгородской области
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Сколько стоит размещение беженцев

Часть прибывших в регион беженцев разместили в «Амаксе» в Белгороде. Всего на их проживание потратили 5,6 млн рублей. День в гостинице обходится в 1,9 тыс. рублей. Контракт действует до конца 2022 года.

Сообщалось, что «Амакс» готов был принять 300 беженцев. Всего в Белгородскую область 22 февраля, напомним, прибыло более 500 вынужденных переселенцев.

Переговоры с Украиной

28 февраля делегации РФ и Украины всё-таки встретились на переговорах в Белоруссии. Российская сторона прибыла в Гомельскую область ещё накануне. Украинская делегация прилетела сегодня.

Стороны встретились на берегу Припяти — неподалёку от украинской границы. Делегаты из соседнего государства планировали настаивать на немедленном прекращении огня и выводе войск.

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