У Гладкова новый советник из Симферополя, а Россия и Украина начали переговры

Posted 28 февраля 2022, 16:00
Published 28 февраля 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
У губернатора Вячеслава Гладкова — новый советник. Валентин Демидов начал работу в белгородском правительстве 28 февраля. Он будет следить за выполнением проектов в муниципалитетах. Проекты касаются в том числе жилья для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, социально-культурных объектов.
Известно, что Валентин Демидов по образованию юрист. Работал в должности мэра Симферополя.
Часть прибывших в регион беженцев разместили в «Амаксе» в Белгороде. Всего на их проживание потратили 5,6 млн рублей. День в гостинице обходится в 1,9 тыс. рублей. Контракт действует до конца 2022 года.
Сообщалось, что «Амакс» готов был принять 300 беженцев. Всего в Белгородскую область 22 февраля, напомним, прибыло более 500 вынужденных переселенцев.
28 февраля делегации РФ и Украины всё-таки встретились на переговорах в Белоруссии. Российская сторона прибыла в Гомельскую область ещё накануне. Украинская делегация прилетела сегодня.
Стороны встретились на берегу Припяти — неподалёку от украинской границы. Делегаты из соседнего государства планировали настаивать на немедленном прекращении огня и выводе войск.