Россия не будет приостанавливать военную операцию на Украине на время переговоров

Прибывшую в Белоруссию российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ближайшее время он должен сделать заявление.
При этом Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет приостанавливать военную операцию на время переговоров с украинской стороной. Об этом предупредили власти Украины.
Также Песков отметил, что Гомель для переговоров выбрала именно украинская сторона. Президент Украины Владимир Зеленский позже предложил встретиться в других странах.
Напомним, военная операция на Украине началась 24 февраля. Утром 27 февраля российскую военную технику заметили на центральных улицах Харькова. Минобороны РФ сообщило, что в Харьковской области 471 служащий зенитного ракетного полка украинской армии добровольно сложил оружие. Их пообещали вернуть в семьи после оформления документов.