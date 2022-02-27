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Россия не будет приостанавливать военную операцию на Украине на время переговоров

27 февраля 09:08
Фото: Бел.Ру
Российская делегация прибыла в белорусский Гомель, но Зеленский предложил другие страны для переговоров. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Гомель для переговоров выбрала Украина.

Прибывшую в Белоруссию российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ближайшее время он должен сделать заявление.

При этом Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет приостанавливать военную операцию на время переговоров с украинской стороной. Об этом предупредили власти Украины.

Также Песков отметил, что Гомель для переговоров выбрала именно украинская сторона. Президент Украины Владимир Зеленский позже предложил встретиться в других странах.

Напомним, военная операция на Украине началась 24 февраля. Утром 27 февраля российскую военную технику заметили на центральных улицах Харькова. Минобороны РФ сообщило, что в Харьковской области 471 служащий зенитного ракетного полка украинской армии добровольно сложил оружие. Их пообещали вернуть в семьи после оформления документов.

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