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Posted 27 февраля 2022, 07:52

Published 27 февраля 2022, 07:52

Modified 1 декабря, 08:14

Updated 1 декабря, 08:14

Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии

27 февраля 2022, 07:52
Президент Украины предложил города в других государствах, сообщает ТАСС. Белоруссию как площадку для проведения переговоров украинская сторона не рассматривает.

Президент Украины заявил, что не хочет проводить переговоры в Белоруссии. По словам Владимира Зеленского, Киев согласился бы на встречу, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.

В качестве альтернативы Зеленский предложил города в других государствах. Среди вариантов прозвучали Баку, Будапешт, Варшава, Стамбул.

При этом президент соседнего государства добавил, что Украина хочет переговоров с Россией.

Утром 27 февраля сообщалось, что российская делегация, в которую вошли представители МИД и Минобороны, администрации президента РФ, прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной.

#Новости#Политика#Украина#Переговоры#Белоруссия#Владимир зеленский
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