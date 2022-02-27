Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии

Posted 27 февраля 2022, 07:52
Published 27 февраля 2022, 07:52
Modified 1 декабря, 08:14
Updated 1 декабря, 08:14
Президент Украины заявил, что не хочет проводить переговоры в Белоруссии. По словам Владимира Зеленского, Киев согласился бы на встречу, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
В качестве альтернативы Зеленский предложил города в других государствах. Среди вариантов прозвучали Баку, Будапешт, Варшава, Стамбул.
При этом президент соседнего государства добавил, что Украина хочет переговоров с Россией.
Утром 27 февраля сообщалось, что российская делегация, в которую вошли представители МИД и Минобороны, администрации президента РФ, прибыла в Гомель для переговоров с украинской стороной.