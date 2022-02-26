В Белгороде открыли горячую линию для работы с туристами

Напомним, из аэропорта Белгорода все рейсы отменили до 2 марта. По данным регионального управления по туризму, в Белгородской области нет проблем с возвращением туристов. Не было жалоб и от гостей региона, которые не могли купить билеты домой. Правительство Белгородской области заявило о готовности помочь всем, кто испытывает трудности с возвращением в родной регион.