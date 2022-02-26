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В Белгороде открыли горячую линию для работы с туристами

26 февраля 14:35
Фото: https://pixabay.com/ru/
Звонки принимает Центр туризма и гостеприимства региона по телефону 8-951-131-00-01, рассказали в управлении по туризму Белгородской области.

Помимо регионального Центра, горячая линия работает также в Ростуризме. Её номер – 8 800 200-34-11. На этот телефон могут позвонить туристы, которые испытывают трудности с возвращением домой после приостановки работы аэропортов в разных городах страны. Линия работает с 08:00 до 20:00, звонок бесплатный. А на сайте штабтуризм.рф можно заполнить специальную форму для приёма обращений.

Напомним, из аэропорта Белгорода все рейсы отменили до 2 марта. По данным регионального управления по туризму, в Белгородской области нет проблем с возвращением туристов. Не было жалоб и от гостей региона, которые не могли купить билеты домой. Правительство Белгородской области заявило о готовности помочь всем, кто испытывает трудности с возвращением в родной регион.

Из аэропорта Белгорода отменили все рейсы
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