В Белгороде открыли горячую линию для работы с туристами

Помимо регионального Центра, горячая линия работает также в Ростуризме. Её номер – 8 800 200-34-11. На этот телефон могут позвонить туристы, которые испытывают трудности с возвращением домой после приостановки работы аэропортов в разных городах страны. Линия работает с 08:00 до 20:00, звонок бесплатный. А на сайте штабтуризм.рф можно заполнить специальную форму для приёма обращений.
Напомним, из аэропорта Белгорода все рейсы отменили до 2 марта. По данным регионального управления по туризму, в Белгородской области нет проблем с возвращением туристов. Не было жалоб и от гостей региона, которые не могли купить билеты домой. Правительство Белгородской области заявило о готовности помочь всем, кто испытывает трудности с возвращением в родной регион.