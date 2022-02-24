Повлияет ли приостановка работы аэропортов в РФ на туризм

24 февраля в Росавиации перечислили города, в которых временно не будут работать аэропорты. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, это решение не сильно отразится на туризме, так как сезон ещё не настал. Волна бронирований начнётся в мае, а уже летом стартует курортный сезон.
Работу, напомним, приостановили несколько аэропортов: в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и в Белгороде. Причиной такого решения стало обострение ситуации на Украине. Ограничение действует с 24 февраля до 03:45 по московскому времени 2 марта.
В Ростуризме в свою очередь рекомендуют по возможности воздержаться от поездок в перечисленные города. Работает кол-центр по вопросам, связанным с временным закрытием аэропортов, — 8 (800) 200 34 11.
Из-за отмены авиарейсов ЮВЖД увеличила количество мест для пассажиров, которые хотят уехать из Белгородской области. На фоне сообщений о военной операции белгородцы стали активнее покупать билеты на поезда в Москву и Санкт-Петербург. По данным портала «Туту.ру», спрос на билеты из областного центра увеличился почти в восемь раз.