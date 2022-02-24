Повлияет ли приостановка работы аэропортов в РФ на туризм

24 февраля в Росавиации перечислили города, в которых временно не будут работать аэропорты. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, это решение не сильно отразится на туризме, так как сезон ещё не настал. Волна бронирований начнётся в мае, а уже летом стартует курортный сезон.