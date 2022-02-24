Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Повлияет ли приостановка работы аэропортов в РФ на туризм

24 февраля 13:51
Фото: «Бел.Ру»
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, сейчас всё равно не сезон для туризма: активное бронирование начнётся только в мае, сообщает радио Sputnik. Ранее в Росавиации назвали города, в которых до 2 марта не будут работать аэропорты. В этот список попал Белгород.

24 февраля в Росавиации перечислили города, в которых временно не будут работать аэропорты. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, это решение не сильно отразится на туризме, так как сезон ещё не настал. Волна бронирований начнётся в мае, а уже летом стартует курортный сезон.

Работу, напомним, приостановили несколько аэропортов: в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе и в Белгороде. Причиной такого решения стало обострение ситуации на Украине. Ограничение действует с 24 февраля до 03:45 по московскому времени 2 марта.

В Ростуризме в свою очередь рекомендуют по возможности воздержаться от поездок в перечисленные города. Работает кол-центр по вопросам, связанным с временным закрытием аэропортов, — 8 (800) 200 34 11.

Из-за отмены авиарейсов ЮВЖД увеличила количество мест для пассажиров, которые хотят уехать из Белгородской области. На фоне сообщений о военной операции белгородцы стали активнее покупать билеты на поезда в Москву и Санкт-Петербург. По данным портала «Туту.ру», спрос на билеты из областного центра увеличился почти в восемь раз.

Материалы по теме
Из аэропорта Белгорода отменили все рейсы
#Новости#Аэропорт#Туризм#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59