С Украины можно перейти в Белгородскую область через три пропускных пункта

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Границу можно пересечь пешком и на машине. Как отметил губернатор в соцсети, ему поступает очень много вопросов о пунктах пропуска.

В Белгородской области начали работать пункты пропуска. Они находятся в Белгородском, Шебекинском и Грайворонском районах. Пересечь границу граждане Украины могут в пешем порядке и на автомобиле, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своём Instagram. Ранее власти сообщали, что после начала спецоперации в Белгородскую область пришли более 65 украинцев. Часть из них отправилась к родственникам. Некоторых поселили в пункте временного размещения. Стоит отметить, что некоторые белгородцы покидают свои дома после старта военной операции. Так, 22 жителя Журавлёвки решили временно пожить в гостинице в Белгороде. Вероятно, мера мотивирована неким инцидентом, о котором ранее заявлял губернатор. В первый день дома решили покинуть только две многодетные семьи.