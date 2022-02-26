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Posted 26 февраля 2022, 20:11

Published 26 февраля 2022, 20:11

Modified 1 декабря, 08:14

Updated 1 декабря, 08:14

С Украины можно перейти в Белгородскую область через три пропускных пункта

26 февраля 2022, 20:11
Сюжет
Граница
Границу можно пересечь пешком и на машине. Как отметил губернатор в соцсети, ему поступает очень много вопросов о пунктах пропуска.

В Белгородской области начали работать пункты пропуска. Они находятся в Белгородском, Шебекинском и Грайворонском районах. Пересечь границу граждане Украины могут в пешем порядке и на автомобиле, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своём Instagram.

Ранее власти сообщали, что после начала спецоперации в Белгородскую область пришли более 65 украинцев. Часть из них отправилась к родственникам. Некоторых поселили в пункте временного размещения.

Стоит отметить, что некоторые белгородцы покидают свои дома после старта военной операции. Так, 22 жителя Журавлёвки решили временно пожить в гостинице в Белгороде. Вероятно, мера мотивирована неким инцидентом, о котором ранее заявлял губернатор. В первый день дома решили покинуть только две многодетные семьи.

#Новости#Общество#Белгородская область#Граница#Губернатор#Украина#Россия#Вячеслав Гладков
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