22 жителя приграничного села под Белгородом покинули дома после инцидента

25 февраля глава региона заявил о некоем «инциденте» в селе Журавлёвка Белгородского района. Позже стало известно, что в результате никто не пострадал и разрушений не было. Однако в тот же день губернатор вывез в Белгород многодетные семьи, которые захотели уехать из дома.