22 жителя приграничного села под Белгородом покинули дома после инцидента

Утром 26 февраля 22 жителя Журавлёвки решили на время покинуть свои жилища. Их расселили в гостинице Белгорода. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что люди чувствуют себя хорошо и надеются на скорое возвращение домой.
25 февраля глава региона заявил о некоем «инциденте» в селе Журавлёвка Белгородского района. Позже стало известно, что в результате никто не пострадал и разрушений не было. Однако в тот же день губернатор вывез в Белгород многодетные семьи, которые захотели уехать из дома.
Позже одно из изданий, опираясь на собственные источники, предположило, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям могли прервать попытку прорыва в Россию с Украины в Журавлёвке. Официальный запрос для получения достоверной информации направили в Минобороны.