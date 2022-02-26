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22 жителя приграничного села под Белгородом покинули дома после инцидента

26 февраля 19:49
Фото: Бел.Ру
Белгородцев разместили в гостинице областного центра. Об этом сообщил губернатор в соцсети.

Утром 26 февраля 22 жителя Журавлёвки решили на время покинуть свои жилища. Их расселили в гостинице Белгорода. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что люди чувствуют себя хорошо и надеются на скорое возвращение домой.

25 февраля глава региона заявил о некоем «инциденте» в селе Журавлёвка Белгородского района. Позже стало известно, что в результате никто не пострадал и разрушений не было. Однако в тот же день губернатор вывез в Белгород многодетные семьи, которые захотели уехать из дома.

Позже одно из изданий, опираясь на собственные источники, предположило, что сотрудники пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям могли прервать попытку прорыва в Россию с Украины в Журавлёвке. Официальный запрос для получения достоверной информации направили в Минобороны.

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#Новости#Вячеслав Гладков#Журавлёвка#Белгородская область#Губернатор#Общество
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