Пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

Боевой снаряд попал на улицу Дальнюю Садовую в Белгороде — повреждено несколько зданий. Сообщалось о том, что снаряд попал и в здание наркодиспансера. Эту информацию не подтвердили, но позже на территории медучреждения действительно обнаружили посторонний предмет.