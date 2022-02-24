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Пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

24 февраля 09:48
Фото: «Бел.Ру»
Пострадавших нет. Происшествие случилось утром 24 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ РФ.

В Курской области обстреляли пограничный пункт Тёткино со стороны Украины. Пострадавших нет.

Об обстреле стало известно в 09:40. Сообщается, что российские пограничники подавили огневую точку ответным огнём.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. После этого в разных уголках Белгородской области жители слышали звуки взрывов, шум истребителей.

Боевой снаряд попал на улицу Дальнюю Садовую в Белгороде — повреждено несколько зданий. Сообщалось о том, что снаряд попал и в здание наркодиспансера. Эту информацию не подтвердили, но позже на территории медучреждения действительно обнаружили посторонний предмет.

Всего с момента начала операции в Белгородской области известно о шести эпизодах разрушений. В Майском задело частный дом. В Ровеньском районе обнаружили сбитый беспилотник. В Белгороде до полудня горожане продолжали слышать залпы военной техники и замечали в небе вертолёты.

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#Новости#Пограничный пункт пропуска#Курская область#ФСБ#Украина#Черноземье#Происшествия
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