Белгородцы услышали новые залпы военной техники

В Белгороде вновь слышны звуки залпов. Их услышали жители домов на Харьковской горе: улицах Есенина, Конева, на бульваре Юности.
Похожие звуки разбудили горожан рано утром 24 февраля. В разных районах Белгорода слышались гул пролетающих ракет и похожие на взрывы звуки. Несколькими часами ранее президент Владимир Путин, напомним, объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.
Один из снарядов упал рядом с домами в Белгороде на улице Дальней Садовой. По словам очевидца, в шести зданиях вылетели стёкла, есть пострадавшие. Последствия упавшего снаряда показали на фото.
В Белгородской области не стали вводить режим ЧС. Полиция и спасатели тем не менее работают в усиленном режиме. Железнодорожный и автовокзал работают. В аэропорту до 2 марта отменили все рейсы.
Предприятия региона работают в штатном режиме. В детсадах и школах на границе занятия отменили. Вузы открыты.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несмотря на обострение ситуации мобилизации населения в Белгородской области не будет.
На заправках и банкоматах в разных районах региона наблюдаются очереди. Вячеслав Гладков попросил белгородцев не поддаваться панике и добавил, что дефицит продуктов Белгородской области не грозит.