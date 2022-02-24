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Белгородцы услышали новые залпы военной техники

24 февраля 08:03
Фото: «Бел.Ру»
Залпы отчётливо были слышны в районе Харьковской горы. Похожие звуки раздавались утром 24 февраля.

В Белгороде вновь слышны звуки залпов. Их услышали жители домов на Харьковской горе: улицах Есенина, Конева, на бульваре Юности.

Похожие звуки разбудили горожан рано утром 24 февраля. В разных районах Белгорода слышались гул пролетающих ракет и похожие на взрывы звуки. Несколькими часами ранее президент Владимир Путин, напомним, объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Один из снарядов упал рядом с домами в Белгороде на улице Дальней Садовой. По словам очевидца, в шести зданиях вылетели стёкла, есть пострадавшие. Последствия упавшего снаряда показали на фото.

В Белгородской области не стали вводить режим ЧС. Полиция и спасатели тем не менее работают в усиленном режиме. Железнодорожный и автовокзал работают. В аэропорту до 2 марта отменили все рейсы.

Предприятия региона работают в штатном режиме. В детсадах и школах на границе занятия отменили. Вузы открыты.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несмотря на обострение ситуации мобилизации населения в Белгородской области не будет.

На заправках и банкоматах в разных районах региона наблюдаются очереди. Вячеслав Гладков попросил белгородцев не поддаваться панике и добавил, что дефицит продуктов Белгородской области не грозит.

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#Новости#Харьковская гора#Белгород#Донбасс#Украина#Залпы#Город
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