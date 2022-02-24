Один человек пострадал из-за разрушения зданий в Белгородской области

О том, что в Белгородской области зарегистрировали шесть разрушений, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сообщалось о происшествиях в Белгородском и Ровеньском районах. По словам очевидцев, в Майском снаряд задел частный дом.