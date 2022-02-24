Один человек пострадал из-за разрушения зданий в Белгородской области

24 февраля в Белгородской области один человек пострадал из-за разрушения зданий. Стеклом из выбитого окна ему порезало ногу.
По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, это не тяжёлое осколочное ранение. Тем не менее пациент остаётся в больнице.
О том, что в Белгородской области зарегистрировали шесть разрушений, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сообщалось о происшествиях в Белгородском и Ровеньском районах. По словам очевидцев, в Майском снаряд задел частный дом.
На одной из улиц Белгорода взрывная волна от снаряда повредила дом и некоторые автомобили. Одной из женщин осколками повредило ухо, удар пришёлся и по голове. Пострадавшей оказали необходимую помощь.