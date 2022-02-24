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Один человек пострадал из-за разрушения зданий в Белгородской области

24 февраля 12:02
Фото: «Бел.Ру»
Пострадавшему стеклом поранило ногу. Травма не тяжёлая, но сейчас пациент остаётся в больнице, сообщает «Фонарь» со ссылкой на министра регионального здравоохранения Андрея Иконникова.

24 февраля в Белгородской области один человек пострадал из-за разрушения зданий. Стеклом из выбитого окна ему порезало ногу.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, это не тяжёлое осколочное ранение. Тем не менее пациент остаётся в больнице.

О том, что в Белгородской области зарегистрировали шесть разрушений, ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сообщалось о происшествиях в Белгородском и Ровеньском районах. По словам очевидцев, в Майском снаряд задел частный дом.

На одной из улиц Белгорода взрывная волна от снаряда повредила дом и некоторые автомобили. Одной из женщин осколками повредило ухо, удар пришёлся и по голове. Пострадавшей оказали необходимую помощь.

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