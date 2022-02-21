Под Белгородом построят новое здание администрации за 40,9 млн рублей

Администрация посёлка Северный ищет подрядчика для строительства здания администрации. Начальная цена контракта составляет 40 950 000 рублей — средства из бюджета городского поселения.
Согласно документам, в техзадание входят подготовительные и земляные работы, инженерная подготовка территории, свайные работы, устройство фундаментов, оснований и кровли, а также фасадные работы. Помимо этого, подрядчик должен провести отделочные работы, обустроить внутренние санитарно-технические, электротехнические и трубопроводные системы.
Построить здание должны до 1 декабря 2024 года.
Напомним, на разработку проекта постройки потратили 1,1 млн рублей. Новое здание появится на улице Лесной, 56а. Общая площадь постройки составит 450 кв. м, в здании смогут одновременно находиться 49 человек.
В новой администрации разместят кабинет главы посёлка, комнату отдыха, кабинет заместителя, бухгалтерию.