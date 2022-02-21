Под Белгородом построят новое здание администрации за 40,9 млн рублей

Согласно документам, в техзадание входят подготовительные и земляные работы, инженерная подготовка территории, свайные работы, устройство фундаментов, оснований и кровли, а также фасадные работы. Помимо этого, подрядчик должен провести отделочные работы, обустроить внутренние санитарно-технические, электротехнические и трубопроводные системы.