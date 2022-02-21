От ковида в Белгородской области скончались ещё четыре мужчины и женщина

Ещё пятеро белгородцев умерли от COVID-19. В число скончавшихся вошли уроженка областного центра 1942 года рождения и житель Ракитного, родившийся в 1955 году. Оба пациента лечились в Борисовской ЦРБ.
Умерли лечившиеся в Старооскольской окружной больнице уроженец Старого Оскола 1934 года рождения и житель Губкина, который родился в 1941 году. Ещё в число умерших вошёл мужчина из Яковлевского городского округа 1937 года рождения. Лечился мужчина в горбольнице № 2.
За сутки количество заболевших выросло ещё на 1097 человек, общее число заболевших с начала пандемии составило 110 810 белгородцев. Лидирует по количеству выявленных случаев коронавируса Старооскольский городской округ (+575). Высокий прирост заболевших наблюдается также в Белгороде (+340) и Белгородском районе (+50). Наименьшее количество заболевших наблюдается в Ивнянском и Волоконовском районах — по одному случаю, а в Красненском районе за сутки не выявили случаев ковида.
По состоянию на 21 февраля госпитализированы 1772 жителя региона, в тяжёлом состоянии 50 из них. Выздоровели за сутки 103 человека, а общее число вылечившихся от коронавируса выросло до 87 778.