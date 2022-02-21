От ковида в Белгородской области скончались ещё четыре мужчины и женщина

За сутки количество заболевших выросло ещё на 1097 человек, общее число заболевших с начала пандемии составило 110 810 белгородцев. Лидирует по количеству выявленных случаев коронавируса Старооскольский городской округ (+575). Высокий прирост заболевших наблюдается также в Белгороде (+340) и Белгородском районе (+50). Наименьшее количество заболевших наблюдается в Ивнянском и Волоконовском районах — по одному случаю, а в Красненском районе за сутки не выявили случаев ковида.