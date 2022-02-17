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Названы шесть скрытых симптомов омикрона

17 февраля 12:57
Фото: Бел.Ру
Профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study рассказал, что омикрон-штамм может оседать не только в носу, но и в кишечнике. Об этом сообщили «Народные новости».

Профессор Спектор назвал шесть скрытых симптомов омикрон-штамма коронавируса. Он способен оседать не только в носу, но и кишечнике, пишет издание.

Как оказалось, заражённые могут испытывать только те симптомы, которые связаны с работой желудочно-кишечного тракта. Среди них изжога, диарея, тошнота и рвота, боль и вздутие живота. Специалист советует при таких симптомах немедленно уйти на изоляцию и обратиться к врачу.

Также у некоторых заболевших омикроном может наблюдаться боль по всему телу. Данный вариант коронавируса распространяется быстрее дельта-штамма. На текущий момент омикрон уже обнаружили в 140 странах.

Ранее в Китае разработали устройство, способное распознавать ковид в воздухе. Его протестировали на объектах Олимпийских игр. Россия в свою очередь разработала новый тест на коронавирус.

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#Новости#Коронавирус#Симптомы#Омикрон#Медицина
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