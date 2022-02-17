Как оказалось, заражённые могут испытывать только те симптомы, которые связаны с работой желудочно-кишечного тракта. Среди них изжога, диарея, тошнота и рвота, боль и вздутие живота. Специалист советует при таких симптомах немедленно уйти на изоляцию и обратиться к врачу.