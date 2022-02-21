Гладков назвал «каракулями» отчёт главы минздрава о квартирах для медиков

Так, на оперсовещании выяснилось, что в 2021 году в рамках программы было приобретено 158 жилых помещений, из которых 148 — квартиры, а 10 — дома. При этом изначально деньги выделялись на закупку 160 единиц жилья и 20 дополнительных помещений. Также благодаря экономии в процессе торгов у региона появилась возможность купить ещё два жилых помещения. Губернатор ждал от Иконникова 182 единицы жилья, а получил 158. Однако посчитать это чиновники сумели только после детального разбора презентации министра, что вызвало негодование у Гладкова.