Гладков назвал «каракулями» отчёт главы минздрава о квартирах для медиков

На оперсовещании 21 февраля министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников выступил с докладом о реализации программы закупки жилья для врачей. В ходе отчёта губернатор Вячеслав Гладков не раз уточнял у чиновника данные и переспрашивал показатели.
Так, на оперсовещании выяснилось, что в 2021 году в рамках программы было приобретено 158 жилых помещений, из которых 148 — квартиры, а 10 — дома. При этом изначально деньги выделялись на закупку 160 единиц жилья и 20 дополнительных помещений. Также благодаря экономии в процессе торгов у региона появилась возможность купить ещё два жилых помещения. Губернатор ждал от Иконникова 182 единицы жилья, а получил 158. Однако посчитать это чиновники сумели только после детального разбора презентации министра, что вызвало негодование у Гладкова.
Зачем нужны презентации? Почему вы не можете свести всё в одну таблицу? Я не могу тратить время по часу, разбирая ваши каракули! Хотите, я буду вас учить делать презентации? Как свести четыре цифры в единую информацию. До конца дня жду — буду проводить ликбез. Позорище одно! Вячеслав Гладков
Также губернатор Гладков заявил, что Белгородская область провалила программу обеспечения жильём медиков. По словам чиновника, минздрав региона и главы муниципальных образований выполнили программу менее чем на 50%.
Мы деньги выделяем, не потому что деньги девать некуда, а потому что нам нужны врачи. Отсутствие вакантных ставок — базовая ценность программы. Это всё, что меня интересует. Вячеслав Гладков
Напомним, с помощью приобретения квартир для врачей власти региона хотели восполнить дефицит кадров в сфере здравоохранения. Их могут получить специалисты не старше 55 лет, с российским гражданством, отсутствием финансовых обязательств по договору о целевом обучении и высшим медицинским образованием.
Восполняют дефицит в медсфере и с помощью дополнительных выплат врачам за досрочный выход из декретного отпуска. Им начали доплачивать по 35 тысяч рублей к зарплате.