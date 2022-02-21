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Гладков назвал «каракулями» отчёт главы минздрава о квартирах для медиков

21 февраля 08:43
Фото: из личной страницы Андрея Иконникова во "ВКонтакте"
Губернатор Белгородской области отметил, что регион провалил программу по приобретению жилья для врачей. Не понравилась ему и презентация главы минздрава. Руководитель региона пригласил чиновника на ликбез по «упаковке данных».

На оперсовещании 21 февраля министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников выступил с докладом о реализации программы закупки жилья для врачей. В ходе отчёта губернатор Вячеслав Гладков не раз уточнял у чиновника данные и переспрашивал показатели.

Так, на оперсовещании выяснилось, что в 2021 году в рамках программы было приобретено 158 жилых помещений, из которых 148 — квартиры, а 10 — дома. При этом изначально деньги выделялись на закупку 160 единиц жилья и 20 дополнительных помещений. Также благодаря экономии в процессе торгов у региона появилась возможность купить ещё два жилых помещения. Губернатор ждал от Иконникова 182 единицы жилья, а получил 158. Однако посчитать это чиновники сумели только после детального разбора презентации министра, что вызвало негодование у Гладкова.

Зачем нужны презентации? Почему вы не можете свести всё в одну таблицу? Я не могу тратить время по часу, разбирая ваши каракули! Хотите, я буду вас учить делать презентации? Как свести четыре цифры в единую информацию. До конца дня жду — буду проводить ликбез. Позорище одно! Вячеслав Гладков

Также губернатор Гладков заявил, что Белгородская область провалила программу обеспечения жильём медиков. По словам чиновника, минздрав региона и главы муниципальных образований выполнили программу менее чем на 50%.

Мы деньги выделяем, не потому что деньги девать некуда, а потому что нам нужны врачи. Отсутствие вакантных ставок — базовая ценность программы. Это всё, что меня интересует. Вячеслав Гладков

Напомним, с помощью приобретения квартир для врачей власти региона хотели восполнить дефицит кадров в сфере здравоохранения. Их могут получить специалисты не старше 55 лет, с российским гражданством, отсутствием финансовых обязательств по договору о целевом обучении и высшим медицинским образованием.

Восполняют дефицит в медсфере и с помощью дополнительных выплат врачам за досрочный выход из декретного отпуска. Им начали доплачивать по 35 тысяч рублей к зарплате.

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#Новости#Андрей иконников#Квартиры#Минздрав#Губернатор#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Эксклюзив#Медицина
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