Белгородским врачам добавили 35 тысяч рублей к зарплате за досрочный выход из декрета

Они распространяются на специалистов первичного звена здравоохранения и амбулаторной помощи, где кадровый вопрос стоит особенно остро. Это участковые терапевты, врачи общей практики, педиатры и узкие специалисты в поликлиниках. Программа ещё продолжается, и возможность принять в ней участие ещё есть. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области