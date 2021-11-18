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Posted 18 ноября 2021, 05:50

Published 18 ноября 2021, 05:50

Modified 1 декабря, 08:03

Updated 1 декабря, 08:03

Белгородским врачам добавили 35 тысяч рублей к зарплате за досрочный выход из декрета

18 ноября 2021, 05:50
Сюжет
Медицина
На такие условия согласились уже 48 человек. Пособия распространяются только на специалистов первичного звена здравоохранения и амбулаторной помощи, пояснил губернатор Гладков в соцсети.

Докторам — молодым мамам, которые согласились выйти на работу раньше окончания декретного отпуска, в Белгородской области ввели стимулирующие выплаты в 35 тысяч рублей.

Они распространяются на специалистов первичного звена здравоохранения и амбулаторной помощи, где кадровый вопрос стоит особенно остро. Это участковые терапевты, врачи общей практики, педиатры и узкие специалисты в поликлиниках. Программа ещё продолжается, и возможность принять в ней участие ещё есть. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Как отметил глава региона в соцсети, приглашать специалистов на работу начали ещё месяц назад. По состоянию на ноябрь в программе приняли участие 48 человек. Большинство из них работают докторами в сельской местности.

О вознаграждениях к зарплате за досрочный выход из декретного отпуска власти говорили ещё в начале сентября. Тогда чиновники предлагали выплачивать мамам 30 тысяч рублей и предоставлять приоритет в выделении мест в ясельных группах детских садов.

#Новости#Белгородская область#Медицина#Губернатор#Врач#Выплаты#Вячеслав Гладков#Декретный отпуск
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