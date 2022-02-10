Из-за долга за учёбу в московском вузе МВД у белгородца арестовали телефон

Житель Никольского учился в Московском университете МВД России им. В. Я. Кикотя. Однако с ним расторгли контракт и уволили его из полиции. В связи с этим ОМВД России по Белгородскому району подал в суд и потребовал взыскать с 27-летнего жителя региона 112 тыс. рублей. Требование суд удовлетворил.