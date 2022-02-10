Из-за долга за учёбу в московском вузе МВД у белгородца арестовали телефон

Житель Никольского учился в Московском университете МВД России им. В. Я. Кикотя. Однако с ним расторгли контракт и уволили его из полиции. В связи с этим ОМВД России по Белгородскому району подал в суд и потребовал взыскать с 27-летнего жителя региона 112 тыс. рублей. Требование суд удовлетворил.
Выплачивать сумму молодой человек не спешил, в связи с чем к долгу прибавился исполнительский сбор в 7,9 тыс. рублей. Белгородца ограничили в праве выезда за границу, но и это не сработало.
Приставы арестовали принадлежащий должнику телефон Honor 10. Только после этого белгородец быстро погасил долг.
Похожая история произошла с жителем Грайворонского горокруга. Молодой человек поступил в военный институт в Санкт-Петербурге, причём его предупредили, что при отчислении нужно будет вернуть деньги, которые потратили на военную и спецподготовку. После отчисления житель региона задолжал 214 тыс. рублей. Сумму он заплатил только после ареста Mazda 6.
Жителя Шебекинского горокруга в свою очередь заставили вернуть 360 тыс. рублей за учёбу в военной академии Минобороны РФ. Вопрос решать пришлось через суд.