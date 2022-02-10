Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за долга за учёбу в московском вузе МВД у белгородца арестовали телефон

10 февраля 07:28
Фото: «Бел.Ру»
Всего молодой человек задолжал 112 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. Чтобы подтолкнуть белгородца к погашению задолженности, его ограничили в праве выезда за границу, но это не сработало.

Житель Никольского учился в Московском университете МВД России им. В. Я. Кикотя. Однако с ним расторгли контракт и уволили его из полиции. В связи с этим ОМВД России по Белгородскому району подал в суд и потребовал взыскать с 27-летнего жителя региона 112 тыс. рублей. Требование суд удовлетворил.

Выплачивать сумму молодой человек не спешил, в связи с чем к долгу прибавился исполнительский сбор в 7,9 тыс. рублей. Белгородца ограничили в праве выезда за границу, но и это не сработало.

Приставы арестовали принадлежащий должнику телефон Honor 10. Только после этого белгородец быстро погасил долг.

Похожая история произошла с жителем Грайворонского горокруга. Молодой человек поступил в военный институт в Санкт-Петербурге, причём его предупредили, что при отчислении нужно будет вернуть деньги, которые потратили на военную и спецподготовку. После отчисления житель региона задолжал 214 тыс. рублей. Сумму он заплатил только после ареста Mazda 6.

Жителя Шебекинского горокруга в свою очередь заставили вернуть 360 тыс. рублей за учёбу в военной академии Минобороны РФ. Вопрос решать пришлось через суд.

Материалы по теме
У белгородца арестовали авто из-за 150 штрафов ГИБДД за нарушения в МосквеВ Белгородской области за год приставы арестовали более 2,1 тыс. машин должниковВ Белгородской области продавали арестованный за долги гусеничный асфальтоукладчик
#Новости#Москва#Приставы#Никольское#Вуз#Телефон#Арест#Мвд#Долг#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18