Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде продают четырёхкомнатную квартиру за 18,5 млн рублей

9 февраля 04:30
Фото: «Авито»
Общая площадь жилого помещения составляет 63 кв. м. Объявление о продаже квартиры разместили на сайте «Авито».

В Белгороде на улице Преображенской, 21 продают четырёхкомнатную квартиру. Квартира расположена на пятом этаже. В помещении оборудованы две детские спальни, спальня со своим санузлом, постирочная и кухня-гостиная. Высота потолков в квартире — 3,2 м. В помещении выполнен косметический ремонт.

На просмотр квартиры хозяин приглашает только платёжеспособных покупателей.

Фото: "Авито"

Напомним, жительница Белгорода планировала сдавать квартиру за 80 тыс. рублей в месяц. Помещение находится на Свято-Троицком бульваре. В квартире выполнен дизайнерский ремонт и оборудовано две лоджии. Общая площадь жилья составила 136 кв. м.

А в конце прошлого года на сайте объявлений продавалась квартира в Центральном парке Белгорода за 20 млн рублей. Площадь элитного жилья составила 107 кв. м. Как считал хозяин, в доме красивый вид на город из окон.

Материалы по теме
В Центральном парке Белгорода продаётся элитная квартира за 20 млн рублейБелгородка планирует сдать квартиру за 80 тыс. рублей в месяцКвартиру в 64 «квадрата» в старом доме в центре Белгорода оценили в 3,7 млн рублей
#Новости#Продажа#Объявление#Авито#Квартира#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18