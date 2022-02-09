В Белгороде продают четырёхкомнатную квартиру за 18,5 млн рублей

В Белгороде на улице Преображенской, 21 продают четырёхкомнатную квартиру. Квартира расположена на пятом этаже. В помещении оборудованы две детские спальни, спальня со своим санузлом, постирочная и кухня-гостиная. Высота потолков в квартире — 3,2 м. В помещении выполнен косметический ремонт.
На просмотр квартиры хозяин приглашает только платёжеспособных покупателей.
Напомним, жительница Белгорода планировала сдавать квартиру за 80 тыс. рублей в месяц. Помещение находится на Свято-Троицком бульваре. В квартире выполнен дизайнерский ремонт и оборудовано две лоджии. Общая площадь жилья составила 136 кв. м.
А в конце прошлого года на сайте объявлений продавалась квартира в Центральном парке Белгорода за 20 млн рублей. Площадь элитного жилья составила 107 кв. м. Как считал хозяин, в доме красивый вид на город из окон.