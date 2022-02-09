28 сентября 1976 года в украинском городе Рубежное (Луганская область) родился будущий чемпион. Мать преподавала в местном ПТУ, отец был сварщиком. Семья Емельяненко многодетная: старшая дочь Марина, Федор и младшие Александр и Иван. Александр, к слову, пошел по стопам старшего брата и тоже стал бойцом MMA.
Младшие братья спортсмена родились уже в Старом Осколе. В Белгородскую область родители Федора перебрались, когда ему было 2 года. Здесь Емельяненко пошел в среднюю школу и в 10-летнем возрасте стал посещать секции дзюдо и самбо. Так началось его восхождение к вершинам спорта.
Первые успехи вдохновили Федора, и он все больше времени стал уделять любимому увлечению. Даже когда окончил школу и поступил в местное ПТУ, не бросил борьбу и продолжал ею заниматься. О том, что хочет посвятить жизнь спорту, парень понял, вернувшись из армии в 1997 году. К этому времени он уже получил звание мастера спорта России по самбо и стал мастером спорта по дзюдо.
В 1999 году он начал добиваться успехов уже на международном уровне: Федор Емельяненко вошел в сборную страны по самбо и привел ее к золоту в командном зачете. Немного погодя спортсмен задумался о высшем образовании. В 2003 году он поступил в Белгородский госуниверситет на факультет физкультуры. Окончил его в 2009 году, а затем поступил в аспирантуру.
Осенью 2021 года Емельяненко поступил в Воронежский аграрный университет, где учился на бюджетной основе.
С 2000 года спортсмен сфокусировался на карьере в области смешанных единоборств, стал постигать технику бокса. При этом не оставлял и выступления за сборную страны по самбо, но уже все реже.
Первый профессиональный бой ММА Емельяненко провел в 2000 году под эгидой RINGS — это первая международная организация ММА, с которой начал сотрудничать молодой Емельяненко. В рамках этого договора он провел 11 боев, из них только единожды проиграл японцу Цуеси Косаки. В RINGS файтер дважды становился чемпионом в тяжелом весе.
С 2002 года Емельяненко выступает под эгидой PRIDE. Боец провел более 15 боев за 4 года. Среди поверженных им соперников такие гиганты, как Марк Коулмен, Антонио Родриго Ногейра, Мирко Филипович и многие другие. Емельяненко не допустил ни одного поражения и неоднократно подтвердил титул чемпиона PRIDE.
С 2007 по 2012 год Федор Емельяненко (на фоне неудачных переговоров с влиятельным промоушеном UFC) сотрудничал сразу с несколькими организациями: M-1 Global, Affliction и Strikeforce. Кстати, именно с последней связаны три первых крупнейших поражения непобедимого Емельяненко.
Первый бой Федор проиграл Фабрисиу Вердуму в 2010 году. Следующие два поражения россиянин терпит в 2011 году от бразильца Антониу Силвы и Дэна Хендерсона. Три проигрыша подряд существенно снизили рейтинги Емельяненко, который считался буквально неуязвимым и даже получил лестное прозвище — Последний Император.
С 2012 года Емельяненко перестал выступать на профессиональном ринге и объявил о своем возвращении в 2015 году. С 2017 года его международная карьера связана с организацией BELLATOR. Крайний бой Последнего Императора прошел 23 октября 2021 года, поединок с Тимоти Джонсоном закончился победой Федора.
В различных источниках называется разная сумма, в которую оценивается состояние Федора Емельяненко, она варьируется от 16 до 18 миллионов долларов. Гарантированный гонорар Последнего Императора за бой — 300 тысяч долларов. Такую сумму он получил за поражение от Райана Бейдера в 2019-м. А вот победа в крайнем бою над Тимоти Джонсоном принесла Емельяненко 2 миллиона долларов.
В целом сумма его бойцовских гонораров и спонсорских выплат (боец регулярно рекламирует услуги и товары титульных спонсоров поединков) за 2021 год составляет примерно 3,1 миллиона долларов.
В Старом Осколе у спортсмена по-прежнему есть недвижимость: большой загородный дом и тренировочная база. В Москве у спортсмена большая элитная квартира на Якиманке.
Федор Емельяненко является почетным гражданином Белгородской области и входит в топ-100 самых влиятельных людей региона, а также в почетный рейтинг «Форбс».
В 2007 году Емельяненко пополнил ряды единороссов. С этого момента он занялся общественной и политической деятельностью. В 2010 году спортсмен стал депутатом Белгородской облдумы, а в 2012-м был включен в Совет по развитию физкультуры и спорта. Позже занял должность советника министра спорта России. Тогда же Союз смешанных боевых единоборств России избрал Федора Владимировича первым президентом.
Свой опыт файтера ММА Емельяненко описал в двух книгах, став их соавтором. Речь идет о трудах «Fedor: The Fighting System of the World’s Undisputed King of MMA» и «Самбо — наука побеждать». В 2011-м получил опыт в кино — сыграл спецназовца в российском боевике «Ключ Саламандры».
Сегодня Емельяненко передает свой опыт молодым бойцам, основал свою команду Fedorteam и воспитал уже немало перспективных спортсменов.
На гонорарах от спонсоров Емельяненко зарабатывает около 1 миллиона долларов в год. Часть из них отправляет на благотворительность. Боец периодически поддерживает различные благотворительные акции. Так, в декабре 2019-го он поддержал проект «Мечты сбываются» детского хосписа в Санкт-Петербурге.
Помимо множества спортивных титулов, у Федора Емельяненко есть и ряд почетных наград за выдающийся вклад в развитие российского спорта. Это орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также золотой орден семьи Романовых «Святой Николай II» I степени. Также спортсмен имеет звание «Лучший в спорте Санкт-Петербурга» и почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
Свою первую супругу Оксану Федор встретил еще в юности, когда был на спортивных сборах в пионерском лагере. В год рождения своего первенца — дочки Маши (1999) — пара поженилась. Но семейное счастье было недолгим.
В 2006 году состоялся развод, его инициировала Оксана, которая не потерпела нового увлечения мужа художницей по имени Марина. Она и стала второй женой спортсмена и подарила ему двух дочерей — Василису (2009) и Лизу (2011).
Но Оксану Федор забыть так и не смог. В 2013 году он вернулся к ней, оставив вторую семью. Боец к этому времени стал уже глубоко верующим человеком. И супруги решили скрепить союз духовными узами и обвенчались. В 2017 году у Оксаны и Федора родилась вторая общая дочь, а в 2019-м — и третья.
Как и любой медийный человек, Федор Емельяненко имеет официальные аккаунты в социальных сетях. Так, у звезды ММА есть верифицированная страница в «Инстаграме», в которой полно отражена вся его карьерная история. Но, по слухам, сам боец не ведет соцсети, посты за него обычно выкладывают менеджер или помощники. Также активен аккаунт его команды Fedorteam.