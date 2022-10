Свой опыт файтера ММА Емельяненко описал в двух книгах, став их соавтором. Речь идет о трудах «Fedor: The Fighting System of the World’s Undisputed King of MMA» и «Самбо — наука побеждать». В 2011-м получил опыт в кино — сыграл спецназовца в российском боевике «Ключ Саламандры».