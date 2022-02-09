Первые успехи вдохновили Федора, и он все больше времени стал уделять любимому увлечению. Даже когда окончил школу и поступил в местное ПТУ, не бросил борьбу и продолжал ею заниматься. О том, что хочет посвятить жизнь спорту, парень понял, вернувшись из армии в 1997 году. К этому времени он уже получил звание мастера спорта России по самбо и стал мастером спорта по дзюдо.