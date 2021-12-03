ТОП - 100
самых влиятельных людей Белгородской области
ТОП-100
самых влиятельных людей Белгородской области
ИА «Бел.Ру» предлагает новый рейтинг ста самых влиятельных людей региона по итогам 2021 года. В основу исследования легло мнение трех десятков экспертов, свидетелей и участников политического процесса Белгородской области. Пересечение их субъективных оценок формирует объективную картину, кого и за что следует считать самыми влиятельными людьми.

Общие тенденции. 27 лет Белгородской областью управлял губернатор Евгений Савченко, но в конце 2020 года он ушёл в Совет Федерации, а его место занял Вячеслав Гладков. Смена власти прошла без скандалов и видимых потрясений. Савченко получил почётную синекуру в виде сенаторского кресла и, очевидно, гарантии неприкосновенности. Взамен Гладков без сопротивления старой команды реализовал полученный от Кремля карт-бланш на формирование собственной команды. Кульминацией этого процесса стало увольнение мэра Белгорода Юрия Галдуна — одного из самых влиятельных политиков региона.

Эти процессы особенно сильно контрастируют с предыдущим периодом, когда все ключевые рынки были распределены между игроками: «свои» были консолидированы вокруг Савченко, «чужие» выдавливались из региона. Очевидная динамика побудила экспертов высоко оценить степень влияния и Гладкова, и членов его команды. Они получили настолько высокие оценки, что на их фоне просели представители другой доминирующей в стране касты — силовики. Будто в доказательство — за неделю до публикации нашего исследования должность оставил начальник белгородского УФСБ Сергей Рожков.

Учитывая, что эксперты оценивали влиятельность персон не в моменте, а за период, мы оставили и Галдуна, и Рожкова на тех местах, которые они занимали, будучи в должности. Тем нагляднее будет динамика изменений в аналогичном рейтинге в следующем году.
Рейтинг влиятельных
#1 Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области
После отставки главы региона Евгения Савченко президент РФ назначил выпускника «школы губернаторов» Вячеслава Гладкова исполняющим обязанности руководителя Белгородской области.

С самого начала новый глава региона отличился довольно жёсткой политикой: начались проверки работы старой команды Савченко. Кто-то уволился сам, кто-то сел за решётку, кого-то уволили после скандала. Ушёл и мэр Белгорода Юрий Галдун. Как итог – Гладков сформировал свою команду надёжных заместителей, многие из которых – не из Белгородской области, и завоевал доверие местных жителей. Прежде всего, своей открытостью, готовностью общаться, отвечать на вопросы и решать проблемы. А также публичной критикой глав районов, не желающих встречаться и общаться с населением. Белгородцы, давно ждавшие перемен и никогда не видевшие такой активности и открытости власти, выбрали Гладкова губернатором области в сентябре 2021 года – он набрал почти 79 % голосов.

Стоит отметить, что практически все эксперты поставили Вячеславу Гладкову высшую оценку.
#2 Юрий Галдун
Бывший мэр Белгорода
Многие прочили ему отставку после скандальной реконструкции улицы Щорса в Белгороде, когда на главной транспортной артерии города появились две выделенки посреди дороги. Но, вопреки ожиданиям, Галдун не только не ушёл в отставку, но и поднялся сразу на два места в рейтинге влиятельности, набрав больше баллов, чем крупные бизнесмены – эксперты поставили Галдуна на второе место после Вячеслава Гладкова.
Но, видимо, сотрудничество с новой властью и новые задачи оказались

Юрию Владимировичу не по нраву, поэтому практически сразу после выборов губернатора он ушёл в отставку. Стоит отметить, что ушел достойно, с почётом, без традиционного для таких событий возбуждения уголовного дела. Заслуженного авторитета хватило для второго места в нашем рейтинге.
#3 Владимир Зотов
Председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье»
Занял третье место в рейтинге. Финансово влиятелен и уважаем, ведь он является самым богатым человеком в области. По итогам 2020 года сумма чистых активов составила свыше 28 млрд рублей, а выручки — более 63,4 млрд рублей. Зотов пустил корни и в областной думе, куда в прошлом году вошёл как депутат от «Единой России». Там бизнесмен занял место заместителя председателя Ольги Павловой.

Позиции Владимира Зотова всё ещё крепки, несмотря на то, что он представляет команду экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Можно предположить, что, закончив формирование своей команды в правительстве, Вячеслав Гладков обратит внимание на соратников Савченко и в предпринимательском секторе. Стоит ожидать, что в 2022 году их отношения будут перезапущены.
#4 Андрей Скоч
Депутат Государственной Думы от Белгородской области, президент фонда «Поколение»
Партнёр бизнесмена Алишера Усманова расположился между Владимиром Зотовым и экс-губернатором Евгением Савченко. Его состояние оценивают в $8,6 млрд, и он входит в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

В его капитале есть 30% доли в USM, 61,5% — аэропорта Внуково. Активами Скоча владеют его отец Владимир Скоч и дочь Варвара.

Медицинские услуги фонда «Поколение» пользуются большим спросом у местных жителей. В информационном поле выступает как депутат Госдумы от Белгородской области.
#5 Евгений Савченко
Сенатор от Белгородской области
После ухода с поста губернатора Белгородской области, который он занимал 27 лет, Евгений Савченко подрастерял позиции и занял только пятое место рейтинга, хотя в 2020-м году был лидером.

Сейчас Савченко представляет Белгородскую область в Совете Федерации и собирает там представителей своей старой команды, которая работала с ним в правительстве. В конце ноября его помощником стал бывший мэр Белгорода Сергей Боженов, который ранее дважды назначался его заместителем.

Для Белгородской области Евгений Савченко остался в статусе почётного жителя, его приглашают обсуждать стратегии развития региона и открывать крупнейшие объекты.
#6 Евгений Мирошников
Первый заместитель губернатора — начальник департамента цифрового развития Белгородской области
В прошлом году чиновник вообще не вошёл в топ-100 влиятельных, а в этом — занял пятое место. Это произошло из-за глобальных изменений в руководстве региона и назначения Мирошникова на должность первого вице-губернатора. Теперь цифровизация в почёте и её активно продвигают. Пока в новой должности Евгений Мирошников ничем не отметился, так что пока не известно, как в дальнейшем он распорядится своим новым статусом и степенью влиятельности.
#7 Ольга Павлова
Председатель Белгородской областной думы
При бывшем губернаторе Евгении Савченко была фактически вторым человеком в правительстве Белгородской области и занималась кадровой политикой. После его отставки ушла в областную думу, где стала председателем.

Ольга Павлова – один из немногих представителей команды экс-губернатора Евгения Савченко, кому удалось не потерять высокие должностные позиции и хватило аппаратного веса сохранить влияние. Она владеет земельным участком площадью 1,7 тыс. м2, жилым домом и квартирой, а её доход за 2020-й год составил 3,9 млн рублей.
#8 Владимир Боровик
Начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области
Начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области

Возглавляет ведомство уже 11 лет. К его мнению прислушиваются и следуют его рекомендациям. Активно вступает в полемику с коллегами по правительству, если замечает несправедливость в отношении какого-либо дела. Влиятельность объясняется контролем департамента финансов за всеми денежными потоками, которые вливаются в регион и уходят из него. А от этого во многом зависит выполнение задач, которые ставить перед регионами федеральный центр.

В информационном поле не светится.
#9 Валерий Сергачёв
Депутат Белгородской областной думы
Нередко его называли ярким управленцем, который скрывается в тени. Работал в областном правительстве, где занимался кадровыми вопросами, а после стал первым вице-губернатором и занялся модернизацией работы региональной власти.

Эксперты отмечают политическую выживаемость бывшего первого вице-губернатора. Авторитет Валерия Сергачева позволил ему после отставки и нескольких лет отсутствия в публичном поле в 2020 году стать депутатом областной думы. Более того, в новом созыве регионального парламента он занял пост вице-спикера.
#10 Сергей Рожков
Экс-начальник УФСБ России по Белгородской области
За год силовик укрепил свою влиятельность — в 2020-м он занимал 13-ю строчку рейтинга, а в 2021-м — 10-ю. Хоть громкими уголовными делами в регионе и занимаются федеральные сотрудники службы безопасности, белгородские специалисты явно не сидят сложа руки и помогают коллегам «постарше».

Стоит отметить, что это первый представитель силовых структур в рейтинге влиятельности Белгородской области. От других субъектов страны наш регион отличают более высокие позиции административно-управленческого аппарата по сравнению с силовыми структурами. Эксперты объясняют это явление тем, что белгородские силовики предпочитают не светиться в информационном поле, их работа скрыта от глаз обывателей.

В конце ноября, во время работы над рейтингом влиятельности, Сергей Рожков покинул свой пост, который занимал с июня 2016 года. Имя нового начальника УФСБ России по Белгородской области ещё не известно. Но мы решили оставить Рожкова в рейтинге влиятельности, поскольку эксперты оценивали его не в моменте, а за период работы в должности.
#11 Владимир Торговченков
Прокурор Белгородской области
Уроженец Липецкой области руководит местным ведомством недавно — Путин назначил его на должность 2 марта 2020 года. За работу его неоднократно награждали орденами и нагрудными знаками, а также присвоили ему почётное звание заслуженного сотрудника.

Влиятельность главного прокурора области объяснять не нужно – именно это ведомство тщательно следит за всеми нарушениями в общественной и экономической жизни региона, а прокурорские проверки грозят бизнесу суровым наказанием, если не закрытием.

#12 Василий Умнов
Начальник УМВД России по Белгородской области
Возглавляет белгородскую полицию с 2017 года. До этого работал в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Сочи.

В прошлом году Умнов занимал 8-9 место в рейтинге влиятельных. Вероятно, причина этому — долгие годы в силовой структуре, чем и объясняются высокие позиции в рейтинге влиятельности Белгородской области.

#13-15 Вадим Клет
Депутат Белгородской областной думы
Гендиректор ООО «Новостройзаказчик» – одного из крупнейших застройщиков региона и инвестиционной компании «Улитка».

Тесно сотрудничал с экс-губернатором Евгением Савченко. Сейчас получает поддержку управления региональной архитектуры.

Сумма чистых активов депутата-бизнесмена составляет порядка 2,2 млрд рублей.

#13-15 Владимир Тебекин
Белгородская область
Почётный президент БРОО «Федерация бокса», президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг».

Одна из самых противоречивых фигур в Белгородской области за время правления Евгения Савченко. Президент благотворительного фонда «Айсберг», а заодно и владелец всего, что имеет такое же название в регионе – от магазинов до такси.

Об уровне влиятельности может говорить, например, тот факт, что для такси «Айсберг» возле аэропорта и автовокзала создали специальные парковки. Сам автовокзал тоже принадлежал ему. Все ПАЗики в Белгороде — от тебекинской структуры «Белкомтранс». После создания ЕТК занялся пассажирскими перевозками в Старом Осколе. Был руководителем региональной федерации бокса, совладельцем завода «Энергомаш» и одноимённого футбольного клуба, вместе с Геннадием Бобрицким. Это то, что можно узнать из открытых источников.
Многие его активы были проданы или перешли жене и детям. Сам он и раньше особо публично не показывался, а теперь, похоже, окончательно ушёл в тень.

#13-15 Владыка Иоанн
Митрополит Белгородский и Старооскольский
Если раньше влиятельность владыки могли сравнить лишь с экс-главой региона Евгением Савченко, с которым они тесно сотрудничали, то с приходом нового руководства он всё реже появляется в медийном поле и его фигуру можно заметить в основном на религиозных мероприятиях.
Это же доказывает и рейтинг — в прошлом году Иоанн был на третьем месте, а сейчас не вошёл и в первую десятку топовых персон области.

#16 Алексей Семенихин
Экс-руководитель администрации губернатора Белгородской области
Новичок в регионе — пришёл следом за новым руководителем области Вячеславом Гладковым, с которым раньше работал в правительстве Севастополя. Занимал должности в федеральных министерствах промышленности и экономразвития.

В информационном пространстве Семенихин не слишком активен. Запомнился разве что апрельской фразой о том, что в Белгородской области дороги делают «тяп-ляп». В ведение администрации губернатора переходят разные структуры, соответственно растёт и управленческий вес Семенихина.

Эксперты единого мнения о нём сложить не успели, потому и баллы проставили от 1 до 9. Но это не помешало новому лицу в регионе сходу занять 15-ю строку рейтинга влиятельности.

#17 Владимир Базаров
Заместитель губернатора — начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области
Успел поработать с нынешним главой области Вячеславом Гладковым в правительстве Ставропольского края и Севастополя.

В Белгородской области он сначала стал советником Гладкова по нацпроектам, а потом заменил ставленника прежнего губернатора Савченко — начальника депстроя Евгения Глаголева, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Пока Базаров ещё не проявил себя как строитель-управленец. Почти полгода чиновник доделывает недоработки своего предшественника, пытаясь угнаться за показателями.

Причиной высокого места в рейтинге влиятельности может служить давнее знакомство Базарова с губернатором Гладковым, а также тот факт, что он сумел заменить собой Глаголева.

#18 Наталия Полуянова
Депутат Госдумы от Белгородской области
Бывший вице-председатель областной думы ранее руководила Заксобранием, но в прошлом году уступила место бывшей главе департамента кадровой политики Ольге Павловой.

В 2021-м Полуянова решила подняться на ступень выше и выступила кандидатом в депутаты Госдумы от правящей партии. После оглашения результатов она вместе с Андреем Скочем, Валерием Скругом и Никитой Румянцевым заняла место в Госдуме, представляя Белгородскую область.

#19 Александр Сергиенко
Глава администрации Старооскольского городского округа
До прихода в Белгородскую область губернатора Вячеслава Гладкова сити-менеджеру Сергиенко, которого поддерживал бывший глава региона Евгений Савченко, прочили место руководителя области. Однако слухи не стали реальностью и он продолжил работать в администрации городского округа.

В июле 2021 года он заявил, что хочет уйти в отставку, но спустя пару часов попросил не считать его высказывания официальным заявлением и остался работать в Старом Осколе. Эксперты предполагают, что желание чиновника не одобрили в правительстве.

По своему желанию Сергиенко смог только попрощаться с постом руководителя старооскольского отделения «Единой России».

Однако, несмотря на все перипетии, ему удалось подняться в рейтинге влиятельности Белгородской области с 58-го на 18-е место. Скачок можно объяснить усилением административного блока региона и активностью Сергиенко в соцсетях с населением.

#20 Елена Оглезнева
Руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области
Главный санитарный врач региона сумела подняться за год с 25-го на 20-е место, что немудрено, ведь только по её указке решают — проводить праздничное мероприятие или запретить его из-за опасности распространения коронавируса.

Рекомендации Оглезневой вынуждены принимать главы муниципалитетов и глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
#21 Олег Мантулин
Секретарь совета безопасности Белгородской области
В областное правительство экс-главу полиции региона привёл бывший губернатор Евгений Савченко и с 2015 года силовик является главой Совбеза.

За год опустился с 20-й строчки на 21-ю.

Вероятно, благодаря долгому времени пребывания в силовых структурах у Мантулина получается крепко удерживать свои позиции.

#22-24 Андрей Иконников
Начальник департамента здравоохранения Белгородской области
До назначения на высокую должность Иконников работал главврачом детской областной больницы. Сейчас ему очень часто приходится отвечать за действия бывшего руководителя ведомства Наталии Зубаревой, которую население винит в накопившихся проблемах здравоохранения. За его персоной в тень скрылась Людмила Крылова, которая была негласным начальником депздрава в коронавирусный 2020 год.

По мнению экспертов, если Иконникову удастся оправдать все надежды и реализовать планы нового правительства, то он сможет удержаться в должности.

#22-24 Валерий Шамаев
Экс-начальник департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области
Поднялся с 38-й строчки рейтинга до 23-й. Возглавлял ведомство с января 2004 года. После назначения Вячеслава Гладкова на должность губернатора Шамаева уволили. Не исключено, что это произошло из-за скандала с «подаренными» квартирами детям чиновников регионального правительства, о которых узнал блогер Максим Климов.

Влиятельность Шамаева объясняется, во-первых, долгим пребыванием на руководящей должности в правительстве Белгородской области, а, во-вторых, ведением землями, основная доля которых находится в собственности правительстве региона.
#22-24 Виктор Линник
Основатель компании «Мираторг»
Занял 24-е место между экс-главой департамента имущественных и земельных отношений Шамаевым и руководителем следкома Захаровым.

Агропредприятия Линника расположены практически во всех муниципалитетах Белгородской области. Является одним из 20 крупных землевладельцев России по мнению Forbes. Его состояние оценивают в $850 млн.

#25 Станислав Захаров
Руководитель СУ СК России по Белгородской области
До приезда в регион в сентябре 2019 года возглавлял следком в Тверской области. Спустя год после назначения силовика отправили руководить белгородским следственным управлением.

За время службы Захаров получил медали за усердие, безупречную работу, а также за заслуги перед Астраханской областью, где работал в нулевых.

Низкую позицию Захарова эксперты объяснили тем, что силовик редко светится на публике и в СМИ, а также относительно недолгим пребыванием на белгородской земле – около двух лет.
#26 Геннадий Бобрицкий
Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Приосколье»
В прошлом году был на 15-й позиции и уступал бывшему федеральному инспектору Александру Закоржевскому. В 2021-м году подрастерял позиции и увеличил долги в нескольких его компаниях.

В недавнем прошлом Бобрицкий тесно общался с экс-губернатором Евгением Савченко (был его зятем) и бизнесменом Владимиром Тебекиным, а агрохолдинг «Приосколье» — один из крупнейших по производству мяса птицы в стране, чем и объясняется высокое место в рейтинге влиятельности региона.
#27 Валерий Кустов
Председатель Совета директоров «ЭФКО»
Не вошедший в 2020-м году в рейтинг влиятельности Валерий Кустов ворвался на 27-ю строчку, расположившись между бизнесменами Бобрицким и Клюкой.

В ведении бизнеса после отставки губернатора Савченко поставил приоритетом изготовление растительных продуктов. Вероятно, с этим связан и выход из ГК одного из крупнейших белгородских производителей молока – компании «Зелёная Долина» Сергея Юдина. Теперь она продолжает сотрудничать с «ЭФКО» в качестве поставщика, но работает уже автономно.

Что касается новой власти, то созданный во время правления областью Савченко инновационный центр «ЭФКО» — «Бирюч» приглянулся новому белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову, который нацелен на развитие науки.

К тому же ГК «ЭФКО» входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса, что добавляет влиятельности бизнесмену.
#28-29 Константин Клюка
Основатель, гендиректор и бенефициар ООО «Континуум Групп» Владелец ООО «Белгородская овцеводческая компания».
Основатель компании «Русский лён», бывший владелец агропромышленного холдинга «ПРОМАГРО». В 2019 году холдинг вошёл в топ-20 крупнейших производителей свинины в России.

В 2015—2020 гг. Константин Клюка был депутатом Белгородской областной думы шестого созыва.

Внук крупнейшего бизнесмена Старого Оскола Фёдора Клюки — соратника экс-губернатора региона Евгения Савченко, основателя агропромышленного холдинга «ПРОМАГРО».
#28-29 Владимир Пустовалов
Главный прокурор Белгорода
Назначен на должность главного прокурора Белгорода в 2018 году. Ранее занимал высшие посты в Белгородском и Прохоровском районах.

За время службы награждён знаком отличия «За верность закону» второй степени.

В информационном поле не светится. Вероятно, именно с этим фактором и связано относительно невысокое место для главного прокурора областного центра в рейтинге влиятельности Белгородской области.
#30-31 Константин Клет
Гендиректор ООО «Завод Арбет»
Сын Вадима Клета, который занял третье место в рейтинге богатейших белгородцев по итогам 2020 года. Сумма его активов оценивается в 2,2 млрд рублей, в собственности — более 70 объектов недвижимости.

Константин Клет имеет доли в крупных организациях по производству строительных материалов, например, в ООО «ЖБИ Арбет», ООО «Завод Арбет», а также ООО «Завод архитектурного бетона».

Являлся депутатом Белгородского горсовета пятого созыва.
В информационном поле не светится.
#30-31 Наталия Зубарева
Экс-заместитель губернатора Белгородской области по социальному блоку
Бывшая учительница русского языка и литературы стала заместителем губернатора Евгения Савченко и работала над вопросами социальной политики и здравоохранения.

После ряда введённых мер в сфере медицины о Зубаревой начали говорить в негативном ключе, а с началом пандемии коронавируса в Белгородской области местные жители и вовсе требовали её отставки из-за нехватки мест в больницах и очередей в поликлиниках.

Ситуация с коронавирусом привела к тому, что Зубареву как руководителя депздрава затмила её заместитель — Людмила Крылова. Именно она стала негласным руководителем ведомства и ежедневно отчитывалась о ситуации с ковидом в регионе.

Новый глава региона Вячеслав Гладков назначил Зубареву на должность заместителя губернатора по соцполитике, сделав её куратором департаментов, которые она раньше возглавляла. Однако после скандала с «подаренной», как считает местный блогер Максим Климов, её сыну квартирой от экс-главы региона Евгения Савченко, Зубареву уволили.
#32-33 Алексей Архипов
Начальник Белгородской таможни
Уроженец Ивановской области стал начальником белгородских таможенников в 2017 году. В информационном поле не светится.

Награждён множеством государственных наград разных степеней.

Влиятельность главного таможенника региона объясняется приграничным положением Белгородской области, соседством с Украиной и массовой миграцией местных жителей между двумя странами. Также под его контролем — экспорт и импорт товаров через границу.
#32-33 Дмитрий Гладский
Заместитель губернатора – начальник департамента экономического развития Белгородской области
Занял место уволенного из-за утраты доверия заместителя губернатора по экономическому развитию региона Олега Абрамова, который работал с экс-главой области Евгением Савченко.

Выпускник МАИ и кандидат экономических наук приехал в регион следом за новым губернатором Вячеславом Гладковым.

Эксперты предполагают, что Гладского пригласили в регион для создания «особой экономической зоны».

С момента назначения на должность в информационном поле не появлялся.

#34 Валерий Скруг
Депутат Госдумы от Белгородской области
Много лет возглавлял Торгово-промышленную палату Белгородской области, а в мае 2011 года получил вакантный мандат депутата Госдумы от коллеги по партии — единоросса Александра Сысоева. С тех пор с депутатским мандатом практически не расстаётся — в сентябре 2021-го местные жители его снова выбрали как представителя в нижней палате парламента от Белгородской области.
#35 Галина Горожанкина
Начальник управления архитектуры и градостроительства Белгородской области
За год сумела подняться с 96-го на 35-е место рейтинга влиятельности, что немудрено — новое руководство области в лице губернатора Вячеслава Гладкова уделяет много внимания внешнему облику региона. Горожанкина не боится глав муниципалитетов и смело вступает в полемику с ними, если ей что-то не нравится.

Работала в нескольких профильных госструктурах и коммерческих организациях. Занимала место руководителя управления архитектурного департамента по строительству администрации Старооскольского городского округа. До старта работы в областном правительстве была в должности главного архитектора Белгорода.
#36 Сергей Юдин
Бенефициар ООО «ГК «Зелёная Долина», совладелец ООО «АПХ «Зелёная Долина»
Крупный бизнесмен не потерял своих позиций даже после ухода губернатора Евгения Саченко, а наоборот — уверенно зарекомендовал себя при новом главе региона Вячеславе Гладкове. Тот даже пригласил его стать председателем Наблюдательного совета губернаторского проекта «Новое время». В прошлом году Юдин был на 82−83 строчках рейтинга, а в этом — уже на 36-ой.

В 2021 году вернулся к самостоятельному ведению бизнеса, отдельно от «ГК «ЭФКО» Валерия Кустова. Поэтому выкупил долю АО «ЭФКО продукты питания» в совместном активе ООО «АПХ «Зелёная долина».

В рейтинге богатейших бизнесменов Белгородской области по итогам 2021 года занимает 7-ю позицию, чем, возможно, объясняется высокая степень влиятельности.
#37-38 Наталия Попова
Руководитель УФНС по Белгородской области
Возглавила белгородских налоговиков 5 марта прошлого года. Была награждена Почётной грамотой руководителя ФНС России, медалями «За возвращение Крыма», юбилейной ведомственной и знаком отличия.
В информационном поле не светится.

Влиятельность главного налоговика региона объясняется контролем за всеми налогами, которые платит бизнес, и из которых формируется бюджет Белгородской области. Возможно, со временем укрепит свои позиции в рейтинге влиятельных персон, когда накопит более солидный стаж в кресле руководителя УФНС по Белгородской области.
#37-38 Сергей Гусев
Депутат Белгородской областной думы, директор по развитию фабрики «Славянка», совладелец ООО «Славянка»
Бывший главный инженер кондитерской фабрики «Славянка» — одной из крупнейших в России. Сначала он стал руководителем предприятия, а потом — директором по развитию.

В 2021 году Гусев занял десятую строчку рейтинга Forbes доходов госслужащих с бюджетом 2,2 млрд рублей, а также вторую строчку рейтинга богатейших бизнесменов Белгородской области с суммой активов в размере 2 млрд рублей. В информационном поле старается не светиться.
#39-40 Андрей Угаров
Депутат Белгородской областной думы, директор по производству ООО «УК «Металлоинвест»
Профессиональный металлург из Череповца сумел уже спустя пять лет работы на Оскольском комбинате занять место управляющего директора, а затем стал заместителем гендиректора по производству ООО УК «Металлоинвест».

За 2021 год его доход составил 258,2 млн рублей и он занял 51-е место в рейтинге госслужащих Forbes. Влиятельность Угарова объясняется высокой ролью, которую горняки и металлурги играют в Белгородской области как основные налогоплательщики в бюджет региона.
#39-40 Лариса Ковалёва
Генеральный директор ООО «ГК «Агро-Белогорье»
Коллега богатейшего человека региона — Владимира Зотова. Вместе с ним Ковалёва числится как совладелец во многих компаниях, а также занимает руководящие места в его организациях.

В 2020 году у Ковалёвой было чистых активов на сумму в 2,713 млрд рублей.
#41-43 Александр Линник
Председатель совета директоров компании «Мираторг»
Занял 41-е место между гендиректором ООО «ГК «Агро-Белогорье» Ларисой Ковалёвой и ректором НИУ «БелГУ» Олегом Полухиным.

Агропредприятия Линника расположены практически во всех муниципалитетах Белгородской области. В некоторых из них осенью 2021-го зарегистрировали вспышки африканской чумы свиней.

Впрочем, успешно вести бизнес это Линнику не мешает. «Мираторг» — системообразующая агропромышленная компания и крупнейший агрохолдинг России.
#41-43 Олег Полухин
Ректор НИУ «БелГУ»
Бывший депутат-единоросс, председатель комитета облдумы по образованию и молодёжной политике и СМИ, а с 2012 года — ректор ведущего университета региона. Уступать место руководителя вуза никому не собирается.

Состоит в хороших отношениях с экс-губернатором Белгородской области Евгением Савченко.
#41-43 Олег Усков
Председатель Белгородского областного суда
Долгое время занимал место консультанта, начальника отдела законотворческой деятельности правового управления аппарата Белгородской областной думы, а затем работал в составе судебной коллегии по гражданским делам, заместителем председателя облсуда.
В 2020 году Ускова назначили на должность председателя Белгородского суда.

В информационном поле не светится. Вероятно, по этой причине его и затмил административный блок.

#44 Константин Полежаев
Заместитель губернатора — начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
За год он подрастерял во влиятельности и переместился с 29-го на 44- место рейтинга. Не исключено, что это связано со сменой власти — место губернатора занял Вячеслав Гладков. Возможно, со временем его влиятельность будет расти, так как Белгородскую область ждут масштабные трансформации в сфере ЖКХ – от строительства дорог в сёлах до прокладки сетей водоснабжения и водоотведения на несколько миллиардов рублей.
#45 Дмитрий Прокопов
Начальник пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям
На должность руководителя белгородского подразделения был назначен в 2018 году. Даже несмотря на то, что крупными делами занимаются федеральные коллеги, местные силовики пользуются авторитетом.

Влиятельность управления в Белгородской области объясняется приграничным положением региона и соседством с Украиной.

В информационном поле не светится.

#46 Сергей Потапов
Начальник ГУ МЧС России по Белгородской области
Он прошёл путь от начальника радиотехнического батальона до руководителя регионального управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области.

В 2020-м году силовик занимал 22-ю строчку рейтинга, а в этом — опустился до 46-й. В первой 50-ке он, вероятно, находится из-за долгих лет работы в структуре.

Причиной падения может стать усиление влияния административного блока и смена региональной власти — Потапов всё реже появляется в СМИ.
#47 Игорь Лазарев
Председатель Избирательной комиссии Белгородской области
Не вошедший в рейтинг влиятельности в 2020-м году Игорь Лазарев ворвался сразу на 47-ю строчку. Бывший учитель начальных классов, игрок в КВН, а потом директор Дворца культуры в Шебекино после армии пошёл работать председателем местного избиркома, а потом и замглавы администрации Шебекино. Далее его ждало повышение до заместителя начальника департамента по кадрам правительства региона.

На должность председателя избиркома его выбрали в мае 2018 года с подачи замгубернатора Ольги Павловой. Высокое место в рейтинге влиятельности может объясняться выборами губернатора, которые ждали Белгородскую область в 2021 году: регион впервые за 27 лет сменил своего лидера.

#48 Николай Рыжков
Сенатор от Белгородской области
Его считают патриархом на политической арене России. От мастера сварки на Уральском заводе он вырос до председателя Совета Министров при Михаиле Горбачёве, а затем пытался стать президентом страны, но уступил Борису Ельцину.

В 2003 году Рыжков получил предложение от губернатора Белгородской области Евгения Савченко стать сенатором.

В верхней палате парламента политик остаётся далеко не первый год. Новый руководитель региона Вячеслав Гладков не стал нарушать традицию и в день своего 92-летия Рыжков продолжил работу сенатором от Белгородской области.

#49 Олег Толстой
Начальник УГИБДД по Белгородской области
В 2021 году сумел повлиять на обустройство наземных пешеходных переходов на одной из главных улиц Белгорода, упрекнув теперь уже экс-мэра областного центра Юрия Галдуна в том, что такое решение приведёт к большему количеству смертей на оживлённой трассе, да к тому же чиновники не согласовали проект с ГИБДД. В итоге строительство «зебры» на новых остановках Богданки завернули. Влиятельность Толстого эксперты оценили на 49-е место.

Со временем влиятельность главного автоинспектора Белгородской области может расти, так как в регионе интенсивно развиваются цифровые технологии, на дорогах появляется всё больше камер и «умных» перекрестков. Соответственно, растёт число штрафов за нарушение ПДД, которые пополняют областную казну.
#50 Юрий Селиванов
Владелец ООО «Центр продажи недвижимости ЖБК-1» и совладелец АО «ЖБК-1»
Его организация строит дома, детские сады и школы. С ним поддерживают хорошие отношения главы муниципалитетов, в том числе и новое руководства региона в лице губернатора Вячеслава Гладкова.

Правда, влиятельный инвестор подрастерял в позициях — в 2020-м он был на 18−19-й строчке рейтинга, а в 2021-м — лишь на 50-й. В рейтинге богатейших бизнесменом Белгородской области по итогам 2020 года Селиванов занял 19-е место с суммой активов 1,8 млрд рублей. Но и там он сдал позиции, опустившись с 4-го места на 19-е.
#51 Александр Коробейников
Начальник полиции Белгорода
Полицейское ведомство силовик возглавил в 2018 году.
На его счету не одна государственная награда, но в информационном поле старается не светиться.

Влиятельность объясняется широким спектром полномочий, которыми располагает полиция, а также контролем за безопасностью в крупнейшем городе региона.

#52-54 Александр Токаренко
Управляющий директор АО «Лебединский ГОК»
До назначения на пост в июле 2021 года топ-менеджер работал в золотодобывающей организации. Влиятельность можно объяснить важной ролью, которую играют в Белгородской области металлургические предприятия.

В информационном поле не появляется.

#52-54 Рустам Рамазанов
Генеральный директор ООО «СЦ «Трансюжстрой»
Бывший депутат Казанской городской думы возглавил белгородскую строительную компанию в январе 2020 года. С ним заключают многомиллионные контракты и его организация занимается как коммерческими, так и инвестиционными проектами в регионе.
#52-54 Сергей Тетюхин
Олимпийский чемпион, волейболист, генменеджер сборной России по волейболу
Прославленный спортсмен, дети которого пошли по стопам отца. Тренировался у Геннадия Шипулина, а летом 2021 года сменил его на посту генерального директора волейбольного клуба «Белогорье» — известной на всю страну волейбольной команды.

По сравнению с 2020 годом сумел подняться с 57-й на 52-ю строчку рейтинга влиятельных персон.
#55-56 Татьяна Киреева
Первый заместитель начальника департамента внутренней политики Белгородской области
Она осталась на своём месте даже после ухода с поста прежних руководителей — Ольги Павловой и Алексея Папчени, что говорит о ее прочных позициях в правительстве. Департамент довольно долгое время оставался без начальника — с апреля по ноябрь 2021 года, и всё это время Татьяна Киреева была там первым лицом, что говорит о ее влиятельности в этой структуре.
#55-56 Фёдор Емельяненко
Боец смешанных единоборств, экс-президент Союза смешанных единоборств России
Без «Последнего императора» не обходится практически ни одно крупное спортивное событие в Белгородской области. Его воспитанники в лице Вадима Немкова и Валентина Молдавского выигрывают престижнейшие бои мира и привозят в регион пояса чемпионов.
#57 Фёдор Жерновой
Совладелец ООО «Орион», ООО «Городские парковки», «ФИТ», бывший депутат горсовета Белгорода и облдумы
Молодой бизнесмен, который ранее тесно сотрудничал с первым вице-губернатором и главой депцифры Евгением Мирошниковым, ворвался на 57-ю строчку рейтинга влиятельных. Видимо, именно этим сотрудничеством объясняется резкий подъём в рейтинге влиятельности персон.

Был депутатом Белгородского горсовета и областной думы. Из Заксобрания ушёл через несколько месяцев после начала работы по неизвестным причинам.

После сдачи мандата в информационном поле не светится.

#58-59 Александр Камолин
Гендиректор АО «Газпром газораспределение Белгород» и ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
Электромеханик из Саранска, который смог после нескольких лет работы в мордовских филиалах сначала стать заместителем генерального директора по экономике и финансам профильной организации в Челябинске, а с 2010 года занял пост гендиректора белгородского «Газпрома».

По развитию сетей газоснабжения Белгородская область — в числе лидеров в стране, и это направление в регионе продолжает активно развиваться. Компания — монополист на рынке газоснабжения региона, чем объясняется высокая степень её влиятельности.
#58-59 Мадат Дарчинян
Гендиректор АО «Белгороддорстрой»
Его организация получает значительную выручку через госконтракты. Бизнесмен владеет 63,25% уставного капитала АО «Белгороддорстрой»
и, выходит, разбогател за счёт прославленных белгородских дорог, ставших визитной карточкой Белгородской области.

В рейтинге богатейших бизнесменов Белгородской области по итогам 2020 года занимает 38-е место с активами 277 млн рублей.
#60-62 Алексей Широков
Руководитель Белгородского УФАС
На должность главы белгородской антимонопольной службы уроженца Ярославской области назначили в сентябре 2018 года.

В информационном поле старается не светиться, тем не менее в Белгородской области то и дело вспыхивают скандалы из-за дел, которые антимонопольное ведомство заводит из-за нарушений в работе предприятий Белгородской области.

Последнее связано с монопольно высокими ценами, которые АО «Газпром газораспределение Белгород» установило за обслуживание газового оборудования в домах белгородцев.
#60-62 Евгений Петров
Председатель Контрольно-счётной палаты Белгородской области
Сменил на посту руководителя КСП Николая Звертаева по рекомендации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Именно как ставленник нового губернатора заработал высокую степень влиятельности в регионе.

До высокой должности работал консультантом в государственно-правовом управлении администрации главы региона, где внёс большой вклад в развитие местного законодательства.

В информационном поле старается не светиться.
#60-62 Елена Романенко
Депутат Белгородской областной думы, председатель Совета директоров ООО «УК агрохолдинг «Авида»
В Заксобрании занимает место заместителя председателя комитета по агропромышленному комплексу, природопользованию и экологии, что неудивительно, поскольку руководит одним из крупнейших агрохолдингов Белгородской области.

В информационном поле старается не светиться.
#63-64 Владимир Прохоров
Генеральный директор ООО «Мираторг-Белгород»
Компания, которой он руководит, — один из крупнейших свиноводческих комплексов региона, где работают тысячи местных жителей. За 2020 год прибыль организации составила 6,193 млрд рублей, а выручка превысила 20,9 млрд рублей.
#63-64 Евгений Ляшенко
Гендиректор АО «УК «ЭФКО»
Помимо должности руководителя организации, в Белгородской области занимает место члена совета директоров ООО «ЭФКО «Пищевые ингредиенты», АО «Элеватор», а также ряда других компаний. В информационном поле не светится.
Влиятельность объясняется тем, что он руководит одной из структур крупнейшей компании российского агропромышленного комплекса страны.
#65-66 Геннадий Шипулин
Экс-президент ВК «Белогорье», вице-президент Всероссийской федерации волейбола, экс-депутат облдумы
Резко упал с 33−35-х строчек рейтинга на 65-ю. Не исключено, что причиной этому стала провальная игра местного волейбольного клуба в сезоне 2020-го года и сдача мандата депутата областной думы.
#65-66 Николай Калашников
Председатель Правления Ассоциации СРО «Строители Белгородской области»
Является владельцем коммерческого агентства ООО «Олимпия», а также бывшим совладельцем Фонда «Рост» и директором строительной ассоциации. Имеет большое влияние в регионе, так как по сути объединяет крупнейших строителей Белгородской области, в руках которых аккумулированы крупные активы и инвестиционные проекты.

В информационном поле не светится.
#67 Владимир Чуев
Совладелец ООО «Владмива», ООО «Клиническая стоматология», ООО «КРЫМФАРМАМЕД»
В его клиниках лечатся много белгородцев, а оборудованием и продукцией пользуются стоматологи и даже работники салонов красоты. В этой связи немудрено, что его организация является одной из самых популярных и известных. Компания экспортируют свою продукцию более чем в 60 стран мира.

В рейтинге богатейших бизнесменов Белгородской области Владимир Чуев расположился на 18-й строчке с активами на сумму 850 млн рублей.
#68 Ольга Медведева
Председатель Белгородского городского совета
Медведева начала работать в структурах власти ещё в 2003 году. За это время она успела побывать в управлении образования города, области и в департаменте внутренней и кадровой политики Белгорода в роли заместителя мэра. На сентябрь 2021-го она занимает пост председателя Белгородского горсовета.

За годы работы в органах исполнительной власти и в собрании народных избранников «обросла» обширными связями, чем и заработала 68-е место в топе влиятельных персон.
#69 Василий Потрясаев
Бывший мэр Белгорода
Был мэром Белгорода с 2002 по 2011 годы. Горожане благодарили его за то, что с улиц областного центра исчезли палаточные рынки, киоски и в Белгороде занялись развитием системы озеленения и уборки.

После завершения карьеры в администрации областного центра стал депутатом облдумы, а затем и председателем Заксобрания, однако уступил место Наталии Полуяновой, которая была его заместителем.
#70 Александр Орлов
Владелец основной доли «БЭЗРК-Белгранкорм»
Его агрохолдинг по праву считается ведущим бюджетообразующим предприятием Ракитянского района. Там же Орлов успешно реализует социальные и благотворительные проекты.

Бизнесмен успел развить успешный инвестиционный проект по выращиванию и переработке цыплят-бройлеров даже в Новгородской области.

За вклад в развитие регионов отмечен десятками ведомственных наград.
#71-72 Александр Пьяных
Начальник управления УНК УМВД России по контролю за оборотом наркотиков в Белгородской области
Шёл к должности руководителя подразделения 15 лет. Вероятно, из-за долгих лет работы в силовых структурах он всё так же занимает свои позиции в топе влиятельных персон. Плюс из-за приграничного положения Белгородской области через границу региона ежегодно пытаются провезти крупные партии различного рода наркотиков, а ведомство как раз и занимается пресечением этой контрабанды на миллиарды рублей.

Однако, если сравнивать с прошлогодними результатами, то Пьяных немного сдал — в 2020-м он занимал 23−24 строчку рейтинга, а в 2021-м — 71−72-ю.

Причиной падения влиятельности может стать усиление влияния административного блока и смена региональной власти.
#71-72 Георгий Бузиашвили
Генеральный директор АО «Белгородский хладокомбинат»
Совладелец и руководитель крупной белгородской организации, которая входит в список ведущих предприятий-изготовителей мороженого в стране. Продукцию под марками «Бодрая корова», «ГОСТ» импортируют во множество соседних регионов.

В информационном поле бизнесмен старается не светиться.
#73-74 Владислав Епанчинцев
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области
Епанчинцев занял должность бизнес-омбудсмена региона ещё в 2018 году, его кандидатуру предложил экс-губернатор Евгений Савченко, и депутаты облдумы дружно его поддержали. С тех пор он прочно удерживает свои позиции.

За три года работы Епанчинцев «оброс» большими связями в бизнес-сфере региона, активно взаимодействует с чиновниками правительства и Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, что обеспечивает ему существенные ресурсы для решения тех или иных проблем бизнес-сообщества Белгородской области.

Кроме того, Епанчинцев активно участвует в законотворчестве, что даёт возможность продвигать и реализовывать различные запросы и потребности белгородских предпринимателей.
#73-74 Татьяна Аушева
Руководитель Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям
С успехом преодолела карьерную лестницу, заняв место врио главы ведомства. Коллеги Аушевой отмечают её креативность и требовательность.

К слову, сидит она на месте руководителя ведомства уже не первый год. Вероятно, отсюда такая высокая оценка и попадание в топ-100 влиятельных.

#75-76 Елена Тишина
Начальник департамента образования Белгородской области
Руководит ведомством с 2018 года и, вероятно, крепко зацепилась, раз после смены губернатора удержала свои позиции и даже смогла подняться в рейтинге влиятельности.

Так, в 2020-м Тишина занимала 91-94 строчки топа, а в 2021-м — 75-76-ю.

В ближайшее время Белгородскую область ждёт масштабная стройка детских садов и школ, а также капитальный ремонт образовательных учреждений, что может поспособствовать укреплению позиций Тишиной в рейтинге влиятельности.
#75-76 Николай Незнамов
Председатель правления единственного регионального банка — АО «УКБ «Белгородсоцбанк».
В недалёком прошлом депутат облдумы был совладельцем медицинских и финансовых организаций в регионе. Например, на его счету 50% акций ООО «Диагностический центр», 30% — ООО «Медицинский центр поколение», ООО «Нейро-ортопедический центр», ООО «Офтальмологическая поликлиника».
#77-78 Александр Плешков
Бывший управляющий директор ОАО «КМАруда»
Место в рейтинге господина Плешкова связано с тем, что в регионе находятся крупные месторождения железной руды, добыча которой является чуть ли не основой поддержания экономики области.

По сути ГОКи — градообразующие предприятиями для Старого Оскола и Губкина.
#77-78 Юлия Щедрина
Заместитель губернатора — начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области
Двигалась по структуре региональной исполнительной власти ещё при бессменном губернаторе Евгении Савченко. С приходом ставленника президента Вячеслава Гладкова работу активизировала и стала более заметной, считают эксперты.

По крайней мере, об этом говорят ещё и данные рейтинга влиятельных, согласно которым в 2020-м Щедрина и вовсе не попала в топ, а в 2021-м заняла уже 78-79 строчки.

#79 Сергей Напольских
Гендиректор АО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (входит в структуру НЛМК) — одного из крупнейших производителей железорудного сырья страны.
Работает на Стойленском ГОКе с апреля 2014 года и умело поднимает промышленную экономику. В организации, которой он управляет, работают тысячи местных жителей.

Удостоен золотым знаком «Горняк России», а также отмечен за вклад в развитие промышленности Урала. В 2021-м также удостоен звания «Почётный горняк».
#80 Сергей Глаголев
Ректор БГТУ имени Шухова
БГТУ имени Шухова по праву считается одним из лучших в стране за счёт высоких стандартов образования, ежегодно выпускает сотни специалистов технических специальностей, так востребованных на рынке труда.

Влиятельность ректора объясняется руководством одним из крупнейших вузов Белгородской области и крепкими связями в правительстве региона, где он раньше работал.
#81 Елена Батанова
Начальник департамента социальной защиты и труда Белгородской области
Именно во время её работы в ведомстве в области увеличивались размеры социальных выплат, а также вводились новые адресные пособия.

На руководящую должность Батанову назначил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. До этого она несколько лет была заместителем в том же ведомстве у Наталии Зубаревой. Именно резкий подъём по карьерной лестнице обеспечил попадание Батановой в рейтинг влиятельных персон.
#82 Юрий Клепиков
Первый заместитель председателя Белгородской областной думы
Яркий топ-менеджер бывшего «Белрегионгаза» не смог так же успешно реализовать себя в подобной структуре «Газпрома» на Кавказе и вернулся в регион на роль депутата областной думы, где является одним из старожил областного парламента. В этой связи продолжает оказывать большое влияние в Белгородской области.

А в этом году он ещё и возглавил комиссию, которая выберет мэра Белгорода, его имя назовут в конце декабря. Однако по сравнению с 2020 годом в рейтинге издания он опустился на 16 строчек, заняв лишь 82-е место.
#83 Ольга Савченко
Генеральный директор ООО «Крит», «Парк Плэйс», «Стола продакшнс»
Дочь экс-губернатора Евгения Савченко известна как создатель языкового центра и совладелица первого крупного торгово-развлекательного центра региона — «Сити Молл Белгородский».

В рейтинге богатейших бизнесменов заняла 21-е место и стала четвёртой в топ-5 богатейших женщин Белгородской области с суммой активов 808,5 млн рублей.
#84 Иван Конев
Депутат Белгородской областной думы, владелец АО «ХК «Энергомаш-строй»
Владелец и соучредитель крупных компаний региона, одной из которых руководит депутат Белгородского горсовета Илья Салмин.
Сам Конев также является народным избранником заксобрания.

Иван Конев — один из крупнейших бизнесменов региона с суммой активов 240 млн рублей. Чистая прибыль по итогам 2020 года достигла 208 млн рублей.
#85-87 Андрей Маслов
Главный редактор сайта «Фонарь ТВ»
Его издание — одно из популярных независимых СМИ региона. Журналисты Маслова проводят расследования, борются за справедливость и не боятся вступать в полемику с действующей властью.
За 2021-й год Маслов «нарастил» популярность и влиятельность и сумел попасть в топ-100, обойдя главреда телеграм-канала «Белгород № 1» Владимира Корнева.
#85-87 Владимир Жданов
Глава администрации Шебекинского городского округа
Второй представитель руководителей муниципалитетов в топ-100. Жданов руководил администрацией губернатора Белгородской области при экс-главе региона Евгение Савченко почти три года, а после был назначен на пост главы Шебекинского горокурга.
#85-87 Михаил Несветайло
Депутат Белгородской областной думы, председатель Совета директоров ювелирного завода «АРТ-Карат»
Является президентом Ассоциации рынков и ярмарок, председателем Совета директоров ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ», а также депутатом Белгородской областной думы. Его организация дала развитие социальной уличной торговле. По сути, состоялось возорождение рынков и ярмарок
#88 Моисей Фрейдцис
Генеральный директор ООО «Вега»
Владелец и совладелец крупных организаций региона и управляющих компаний. Один из самых активных застройщиков Белгородской области. Однако 2020 год выдался у его организации неудачным — выручка от продажи у ООО «Вега» составила 4,48 млн рублей, чистый убыток превысил 3,2 млн рублей, а чистые активы вышли в 3,9 млн рублей.
#89-90 Константин Курганский
Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Белгородской области по социальному блоку
Работал директором Центра молодёжных инициатив Белгорода, а после, в 2017 году, его отец Сергей Курганский (сейчас ректор Белгородского института искусств и культуры) уступил ему место руководителя управления культуры области. После назначения в октябре 2021 года на пост заместителя губернатора должен значительно подняться в рейтинге влиятельных персон.

Мало того, после скандального увольнения бывшего замгубернатора Наталии Зубаревой сумел занять её место в структуре региональной власти.
#89-90 Ольга Кремнёва
Главный федеральный инспектор Белгородской области
Работала в правовом управлении аппарата областной думы, а затем федеральным инспектором под началом бывшего руководителя ведомства Александра Закоржевского.

В 2021-м на пост главного фединспектора региона её назначил полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. Она занимает пост лишь с августа 2021 года. Не исключено, что со временем она ещё покажет себя и поднимется в рейтинге влиятельных персон.
#91-93 Александр Старовойтов
Депутат Госдумы от Белгородской области
Политик вошёл в состав нижней палаты парламента как кандидат от ЛДПР. Помимо Белгородской области, он представляет Орловскую область и Республику Северная Осетия — Алания.

В регионе о депутате практически ничего не слышно.
#91-93 Галина Пятых
Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области
Бывшая учительница, которая доросла сначала до заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а затем и до советника губернатора — уполномоченного по правам ребёнка в регионе.

Назначил её на высокий пост экс-глава Белгородской области Евгений Савченко в 2011 году, и уже десять лет Пятых продолжает удерживать неплохие позиции в регионе.
#91-93 Сергей Евтушенко
Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области
Его не раз награждали за ответственное отношение к работе, а коллеги отмечают его неординарное мышление и профессионализм.

Именно под его руководством дороги в Белгородской области стали считать одними из лучших в стране, а губернатор Вячеслав Гладков назвал их визитной карточкой региона.

В 2021 году Белгородскую область снова признали лучшей в дорожном хозяйстве в выполнении национального проекта. За 12 месяцев в нормативное состояние приведено 150 объектов. Рекордсменом стала Томаровка в Яковлевском горокурге, где дорожники отремонтировали 26 участков проезжих частей.
#94-95 Владимир Закотенко
Владелец ООО «Торговый дом «Русь», бывший гендиректор АО «Агрофирма «Русь»
Какое-то время возглавлял птицефабрику «Корочанская», которую позже преобразовали в агрофирму «Русь».

Эксперты характеризуют его как противоречивую фигуру. Бизнесмен успел побывать в роли депутата облдумы и главой Корочанского района.
Управление агрофирмой «Русь» он, вероятно, доверил своему сыну — Игорю Закотенко, а сам возглавил одноимённый торговый дом.
За 2020-й год его организация выручила от продаж 80,3 млн рублей, а чистая прибыль составила 4,1 млн рублей.
#94-95 Владимир Корнев
Главный редактор телеграм-канала «Белгород № 1»
Главный редактор самого популярного Telegram-канала в Белгородской области сдал позиции. Если в 2020-м Корнев был единственным представителем журналистской сферы в топ-100, то в 2021-м его обогнал главред интернет-издания «Фонарь ТВ» Андрей Маслов.

Несмотря на это, «телега» Корнева продолжает пользоваться большой популярностью не только у рядовых белгородцев, но и у властей — чиновники оперативно реагируют на публикации журналистов «Б1» и дают им эксклюзивы, несмотря на то, что Telegram-канал не считается официальным СМИ.
#96-97 Роман Проценко
Главный врач городской больницы №2 Белгорода
Успешный руководитель детской областной больницы занял место главврача второй городской в октябре 2020-го года как раз во время разгара коронавируса. За год работы в учреждении о Проценко практически ничего не было слышно, хотя ГБ №2 числится как главный ковидный госпиталь региона.
#96-97 Сергей Сиротенко
Депутат Белгородской областной думы, генеральный директор АО «Кондитерская фабрика «Белогорье»
Возглавивший предприятие в непростое для него время, Сиротенко проявил себя как уверенный лидер. Он сумел вывести предприятие на одно из лидирующих мест в сфере производства мучных кондитерских изделий. Активы бизнесмена оцениваются в 295,7 млн рублей.
#98 Виктор Баранов
Начальник ГО ЧС Белгорода
Руководит городскими спасателями Баранов с 2013 года. Вероятно, за долгие годы на этом посту успел обзавестись связями не только в МЧС, но также в правительственных и силовых структурах, раз попал в рейтинг влиятельных персон Белгородской области, но в информационном поле появляется нечасто.
#99 Жанна Чефранова
Главный врач Белгородской областной клинической больницы имени Святителя Иоасафа
Заняла место главврача в медицинском учреждении в 2013 году и с тех пор успешно руководит организацией. Признана лучшим врачом-неврологом 2012 года, а также размещена на областной Аллее Трудовой Славы.

В пандемию на её учреждение легла нагрузка в виде помощи пациентам больниц, которые закрыли под ковид.
#100 Роман Певзнер
Депутат Белгородского городского совета, совладелец ООО «Бел-АГРО»
Выпускник международной школы бизнеса «МИРБИС» был директором и начальником отдела продаж ряда строительных организаций. На октябрь 2021 года Певзнер является секретарём постоянной комиссии горсовета по строительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. При этом среди депутатов Белгородского горсовета занимает второе место по доходам, полученным за 2020 год, — 29 млн рублей.
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О проекте
«ТОП-100 самых влиятельных людей Белогородской области» - это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния.
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Рейтинг прошлого года
Как проводили исследование
Рейтинг влиятельности — это список персон, которые в той или иной степени влияют на регион в целом или какой-то отдельный аспект. Не стоит путать влиятельность с медийностью. Человек может быть максимально непубличным, но иметь большой вес в вопросах жизни субъекта, ведь в его распоряжении находятся мощные ресурсы, а от его слов зависит расклад сил в определённой сфере.

Сначала в редакции самостоятельно отобрали 250 человек для рейтинга, а затем 50 экспертов из области политики, СМИ, культуры, спорта и бизнеса анонимно поставили им баллы по шкале от 0 до 10, где 10 — значительно влияет на жизнь региона, а 0 — не влияет вовсе. На основе оценок редакция ИА «Бел.Ру» сформировала рейтинг из 100 человек, которые получили высшие баллы.

В топ-100 вошли политики, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, медиа, духовенства, спортсмены, ректоры местных университетов, а также бизнесмены.