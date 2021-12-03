ИА «Бел.Ру» предлагает новый рейтинг ста самых влиятельных людей региона по итогам 2021 года. В основу исследования легло мнение трех десятков экспертов, свидетелей и участников политического процесса Белгородской области. Пересечение их субъективных оценок формирует объективную картину, кого и за что следует считать самыми влиятельными людьми.



Общие тенденции. 27 лет Белгородской областью управлял губернатор Евгений Савченко, но в конце 2020 года он ушёл в Совет Федерации, а его место занял Вячеслав Гладков. Смена власти прошла без скандалов и видимых потрясений. Савченко получил почётную синекуру в виде сенаторского кресла и, очевидно, гарантии неприкосновенности. Взамен Гладков без сопротивления старой команды реализовал полученный от Кремля карт-бланш на формирование собственной команды. Кульминацией этого процесса стало увольнение мэра Белгорода Юрия Галдуна — одного из самых влиятельных политиков региона.



Эти процессы особенно сильно контрастируют с предыдущим периодом, когда все ключевые рынки были распределены между игроками: «свои» были консолидированы вокруг Савченко, «чужие» выдавливались из региона. Очевидная динамика побудила экспертов высоко оценить степень влияния и Гладкова, и членов его команды. Они получили настолько высокие оценки, что на их фоне просели представители другой доминирующей в стране касты — силовики. Будто в доказательство — за неделю до публикации нашего исследования должность оставил начальник белгородского УФСБ Сергей Рожков.



Учитывая, что эксперты оценивали влиятельность персон не в моменте, а за период, мы оставили и Галдуна, и Рожкова на тех местах, которые они занимали, будучи в должности. Тем нагляднее будет динамика изменений в аналогичном рейтинге в следующем году.