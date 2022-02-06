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Для переселения белгородцев из аварийного жилья купят 693 квартиры

6 февраля 10:26
Фото: Бел.Ру
Регион уже заключил контракты на приобретение жилых помещений с подрядными организациями на 1,4 млрд рублей, отмечает пресс-служба регионального правительства.
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ЖКХ

Переселение граждан из аварийного жилья в 2019–2025 годах в Белгородской области реализуется за деньги госкорпорации, а именно Фонда содействия реформированию ЖКХ и регионального бюджета.

Как сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на министерство ЖКХ региона, контракты с подрядными организациями на приобретение 29,33 тыс. кв. м уже заключены. Общая сумма составила порядка 1,4 млрд рублей.

Новые квартиры появятся у жителей аварийных домов Ивнянского и Корочанского районов, а также Губкинского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.

В 2021 году в семи муниципалитетах региона расселили 145 жилых помещений. Их общая площадь составила 6,8 тыс. кв. м. Новые квартиры получил 371 человек.

Отметим, в этом году из аварийных домов должны переселить 2,3 тыс. местных жителей. Планируется, что они получат квартиры перед Новым годом.

Также в области весной начнётся ремонт 24 общежитий, которые ранее получили статус многоквартирных домов.

В целом в 2022 году на выполнение работ министерство ЖКХ получит почти 20 млрд рублей. Из них только 2 млрд рублей поступят в регион из федеральной казны.

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#Новости#Белгородская область#ЖКХ#Аварийное жилье#Общество
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