Для переселения белгородцев из аварийного жилья купят 693 квартиры

Переселение граждан из аварийного жилья в 2019–2025 годах в Белгородской области реализуется за деньги госкорпорации, а именно Фонда содействия реформированию ЖКХ и регионального бюджета.
Как сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на министерство ЖКХ региона, контракты с подрядными организациями на приобретение 29,33 тыс. кв. м уже заключены. Общая сумма составила порядка 1,4 млрд рублей.
Новые квартиры появятся у жителей аварийных домов Ивнянского и Корочанского районов, а также Губкинского, Шебекинского и Яковлевского горокругов.
В 2021 году в семи муниципалитетах региона расселили 145 жилых помещений. Их общая площадь составила 6,8 тыс. кв. м. Новые квартиры получил 371 человек.
Отметим, в этом году из аварийных домов должны переселить 2,3 тыс. местных жителей. Планируется, что они получат квартиры перед Новым годом.
Также в области весной начнётся ремонт 24 общежитий, которые ранее получили статус многоквартирных домов.
В целом в 2022 году на выполнение работ министерство ЖКХ получит почти 20 млрд рублей. Из них только 2 млрд рублей поступят в регион из федеральной казны.