Ремонт общежитий в Белгородской области должны завершить до ноября

В марте в Белгородской области начнут ремонтировать 24 общежития, которые ранее получили статус многоквартирных домов. Эту и другие темы губернатор Вячеслав Гладков и его заместитель по ЖКХ Константин Полежаев обсудили на встрече 25 января. По словам главы региона, ремонт в общежитиях нужно закончить до ноября.