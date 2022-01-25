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Posted 25 января 2022, 13:05

Published 25 января 2022, 13:05

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

Ремонт общежитий в Белгородской области должны завершить до ноября

25 января 2022, 13:05
Сюжет
ЖКХ
Всего в текущем году работы пройдут в 24 зданиях, которые ранее получили статус многоквартирных домов. Среди других направлений работы в сфере ЖКХ — переселение из аварийных домов, капремонт в МКД, решение проблем с водоснабжением, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В марте в Белгородской области начнут ремонтировать 24 общежития, которые ранее получили статус многоквартирных домов. Эту и другие темы губернатор Вячеслав Гладков и его заместитель по ЖКХ Константин Полежаев обсудили на встрече 25 января. По словам главы региона, ремонт в общежитиях нужно закончить до ноября.

В Белгородской области также продолжается программа переселения из аварийного жилья. Всего должны переселить 2,3 тыс. белгородцев. Новое жильё они могут получить до 15 декабря.

Обсудили стороны в том числе вопросы проведения капремонта и утепления фасадов МКД. Работы проведут в 282 домах, завершить их должны до начала ноября.

По информации правительства, во всех районах Белгородской области в текущем году пройдут работы по улучшению водоснабжения. Как сообщалось ранее, качественной питьевой водой должны обеспечить более 260 тыс. жителей региона.

Всего на выполнение различных программ министерство ЖКХ получит около 20 млрд рублей. Как уточнил Вячеслав Гладков, только 2 млрд рублей из этой суммы составляют средства федерального финансирования, остальное — из региональной казны.

#Новости#Общество#Белгородская область#Константин Полежаев#ЖКХ#Губернатор#Капремонт#Водоснабжение#Общежитие#Вячеслав Гладков
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