Карточки с именами и адресами представили в облдуме. На бесплатную юридическую консультацию могут рассчитывать определённые категории граждан, среди которых малоимущие, ветераны, беременные женщины, обманутые дольщики и те, кому по возвращении из колонии отказали в работе.

В регионе будут проводить бесплатные юридические консультации. Однако обратиться за помощью можно не всем белгородцам и не ко всем адвокатам. Рассчитывать на бесплатную консультацию могут определённые категории граждан. Согласно федеральному закону, в список вошли: малоимущие,

инвалиды I и II группы,

ветераны Великой Отечественной войны,

Герои РФ,

Герои Советского Союза,

Герои Соцтруда,

Герои Труда РФ,

дети-инвалиды,

дети-сироты,

приёмные семьи, усыновители,

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. Этот перечень дополнен и региональным законодательством: малообеспеченные родители-одиночки,

многодетные,

беременные женщины,

мамы детей до трёх лет,

инвалиды III группы,

лица, освобождённые из мест лишения свободы, которым работодатель отказал в заключении трудового договора,

обманутые дольщики,

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,

по вопросам исполнения обязательств перед кредиторами. Кроме этого, бесплатные консультации проведут для всех белгородцев, которые оспаривают во внесудебном порядке решения федеральной, региональной или муниципальной власти. В Белгороде за помощью можно обратиться к 49 адвокатам. Их имена с адресами указаны в карточках облдумы. Позже должны предоставить информацию по адвокатам во всех районах и горокругах. Обратиться за помощью можно напрямую к специалисту или через областное министерство соцзащиты населения и труда, МФЦ. Поправки в закон об оказании бесплатной юридической помощи в Белгородской области внесли в минувшем году. После этого за консультациями только в МФЦ обратилось более 600 белгородцев. В январе в Белгородской области приняли решение повысить зарплаты адвокатам, которые оказывают бесплатные консультации. Материалы по теме С 1 июля белгородцы будут получать бесплатную юридическую помощь в МФЦ Белгородцы смогут получить бесплатную юридическую помощь За бесплатной юридической помощью в МФЦ в 2021 году обратились 600 белгородцев