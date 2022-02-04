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В Белгороде назвали имена адвокатов, которые окажут юридическую помощь бесплатно

4 февраля 12:01
Фото: «Бел.Ру»
Карточки с именами и адресами представили в облдуме. На бесплатную юридическую консультацию могут рассчитывать определённые категории граждан, среди которых малоимущие, ветераны, беременные женщины, обманутые дольщики и те, кому по возвращении из колонии отказали в работе.

В регионе будут проводить бесплатные юридические консультации. Однако обратиться за помощью можно не всем белгородцам и не ко всем адвокатам.

Рассчитывать на бесплатную консультацию могут определённые категории граждан. Согласно федеральному закону, в список вошли:

  • малоимущие,
  • инвалиды I и II группы,
  • ветераны Великой Отечественной войны,
  • Герои РФ,
  • Герои Советского Союза,
  • Герои Соцтруда,
  • Герои Труда РФ,
  • дети-инвалиды,
  • дети-сироты,
  • приёмные семьи, усыновители,
  • граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.

Этот перечень дополнен и региональным законодательством:

  • малообеспеченные родители-одиночки,
  • многодетные,
  • беременные женщины,
  • мамы детей до трёх лет,
  • инвалиды III группы,
  • лица, освобождённые из мест лишения свободы, которым работодатель отказал в заключении трудового договора,
  • обманутые дольщики,
  • граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
  • по вопросам исполнения обязательств перед кредиторами.

Кроме этого, бесплатные консультации проведут для всех белгородцев, которые оспаривают во внесудебном порядке решения федеральной, региональной или муниципальной власти.

В Белгороде за помощью можно обратиться к 49 адвокатам. Их имена с адресами указаны в карточках облдумы. Позже должны предоставить информацию по адвокатам во всех районах и горокругах.

Обратиться за помощью можно напрямую к специалисту или через областное министерство соцзащиты населения и труда, МФЦ.

Поправки в закон об оказании бесплатной юридической помощи в Белгородской области внесли в минувшем году. После этого за консультациями только в МФЦ обратилось более 600 белгородцев.

В январе в Белгородской области приняли решение повысить зарплаты адвокатам, которые оказывают бесплатные консультации.

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