В регионе будут проводить бесплатные юридические консультации. Однако обратиться за помощью можно не всем белгородцам и не ко всем адвокатам.
Рассчитывать на бесплатную консультацию могут определённые категории граждан. Согласно федеральному закону, в список вошли:
Этот перечень дополнен и региональным законодательством:
Кроме этого, бесплатные консультации проведут для всех белгородцев, которые оспаривают во внесудебном порядке решения федеральной, региональной или муниципальной власти.
В Белгороде за помощью можно обратиться к 49 адвокатам. Их имена с адресами указаны в карточках облдумы. Позже должны предоставить информацию по адвокатам во всех районах и горокругах.
Обратиться за помощью можно напрямую к специалисту или через областное министерство соцзащиты населения и труда, МФЦ.
Поправки в закон об оказании бесплатной юридической помощи в Белгородской области внесли в минувшем году. После этого за консультациями только в МФЦ обратилось более 600 белгородцев.
В январе в Белгородской области приняли решение повысить зарплаты адвокатам, которые оказывают бесплатные консультации.