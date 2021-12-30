За бесплатной юридической помощью в МФЦ в 2021 году обратились 600 белгородцев

По словам начальника департамента цифрового развития Белгородской области Евгения Мирошникова, с момента открытия центра бесплатной юридической помощи за услугой обратились 600 жителей региона. Юристы не только консультируют белгородцев, но и помогают составлять документы и оказывают юридическое сопровождение.
Очень хорошо люди восприняли инициативу по бесплатной юридической помощи. У нас больше 600 человек уже воспользовались этой услугой, она действительно востребована. Здесь мы не только консультируем, но и помогаем с документами при необходимости оформления. Такие услуги, конечно же, будем дальше развивать в МФЦ.Евгений Мирошников
Напомним, изменения в закон, который касается оказания бесплатной юридической помощи на территории региона, депутаты облдумы внесли в июле текущего года. Теперь все жители региона, которые собираются обжаловать в суде решения федеральных, региональных и муниципальных органов власти, получают юридическую помощь бесплатно.