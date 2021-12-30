За бесплатной юридической помощью в МФЦ в 2021 году обратились 600 белгородцев

Очень хорошо люди восприняли инициативу по бесплатной юридической помощи. У нас больше 600 человек уже воспользовались этой услугой, она действительно востребована. Здесь мы не только консультируем, но и помогаем с документами при необходимости оформления. Такие услуги, конечно же, будем дальше развивать в МФЦ.Евгений Мирошников