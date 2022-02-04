Белгородцы лишились двух иномарок из-за пожаров

3 февраля в хуторе Гремячье Корочанского района горел Volvo 850. Огонь повредил моторный отсек и переднюю панель иномарки. По предварительной версии, к пожару привела неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.
Ту же причину возникновения возгорания рассматривают и для происшествия в Валуйках. Рано утром 4 февраля там вспыхнул Mercedes. Огонь полностью уничтожил автомобиль.
Кроме этого, накануне в Новеньком Ивнянского района горел гараж, предположительно — из-за неисправной отопительной печи или дымохода. Пострадала крыша постройки.
Напомним, что 2 февраля в Губкине горел жилой дом. Однако пожарные, по словам очевидцев, не смогли сразу подъехать к месту происшествия, так как отсутствовала дорога.