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Белгородцы лишились двух иномарок из-за пожаров

4 февраля 07:21
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Горели Volvo 850 и Mercedes, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В ещё одном случае пожар произошёл в гараже.

3 февраля в хуторе Гремячье Корочанского района горел Volvo 850. Огонь повредил моторный отсек и переднюю панель иномарки. По предварительной версии, к пожару привела неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.

Ту же причину возникновения возгорания рассматривают и для происшествия в Валуйках. Рано утром 4 февраля там вспыхнул Mercedes. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

Кроме этого, накануне в Новеньком Ивнянского района горел гараж, предположительно — из-за неисправной отопительной печи или дымохода. Пострадала крыша постройки.

Напомним, что 2 февраля в Губкине горел жилой дом. Однако пожарные, по словам очевидцев, не смогли сразу подъехать к месту происшествия, так как отсутствовала дорога.

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#Новости#Пожары#Корочанский район#Валуйки#Ивнянский район#Происшествия
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