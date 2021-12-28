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В Белгородской области за три дня сгорели Mercedes, Volkswagen и «девятка»

28 декабря 2021, 07:59
Фото: Бел.Ру
Причинами возгораний стали неисправность систем транспорта и нарушение техники пожарной безопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

С 24 по 26 декабря в регионе сгорели три автомобиля. Причинами пожаров стали неисправности машин, а также нарушение техники пожарной безопасности при эксплуатации печей.

24 декабря в пожарное отделение поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2109. Инцидент произошёл в селе Яблоново Корочанского района. Вероятной причиной пожара послужила техническая неисправность. Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут.

25 декабря сгорели сарай и гараж в селе Староселье Краснояружского района. В гараже в этом время находилась машина Volkswagen. Привести к пожару могли нарушения техники безопасности при эксплуатации печей. Потушили возгорание спустя час.

26 декабря в посёлке Разумное загорелся гараж, в котором находилась иномарка Mercedes. Огонь полностью уничтожил машину и повредил вещи. Предполагаемой причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля. Ликвидировали возгорание за 20 минут.

А в два часа ночи 28 декабря на улице Шаландина в Белгороде сгорел Ford Focus. Предварительной причиной пожара спасатели называют поджог.

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#Новости#Пожары#Автомобили#Происшествия
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