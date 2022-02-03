Объездную дорогу под Белгородом отремонтируют за 202 млн рублей

Что касается гарантий, то их срок составит семь лет на водоотводные сооружения, верхний и нижний слои покрытия. Гарантийный срок моста, путепровода и дорожных знаков составит десять лет. Гарантия на тротуары и дорожную разметку в свою очередь будет пять лет и год соответственно.