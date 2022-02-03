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Объездную дорогу под Белгородом отремонтируют за 202 млн рублей

3 февраля 17:00
Фото: Бел.Ру
Завершение ремонта запланировано на середину октября. На ремонт трассы выделят 202 млн рублей, сообщает «РосТендер».

В Томаровке Яковлевского городского округа отремонтируют объездную дорогу. Согласно информации портала, завершат работы до середины октября. На ремонт дороги выделят 202 млн рублей.

Подать заявку для участия в торгах организации смогут до 10 февраля. Победителю предстоит провести ремонт участка протяжённостью 3,96 км. От подрядчика требуют обновить дорожное покрытие, мост, путепровод и тротуары. Сделать это строители должны до середины октября текущего года.

Что касается гарантий, то их срок составит семь лет на водоотводные сооружения, верхний и нижний слои покрытия. Гарантийный срок моста, путепровода и дорожных знаков составит десять лет. Гарантия на тротуары и дорожную разметку в свою очередь будет пять лет и год соответственно.

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#Новости#Томаровка#Дорога#Объездная#Город
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