Объездную дорогу под Белгородом отремонтируют за 202 млн рублей

В Томаровке Яковлевского городского округа отремонтируют объездную дорогу. Согласно информации портала, завершат работы до середины октября. На ремонт дороги выделят 202 млн рублей.
Подать заявку для участия в торгах организации смогут до 10 февраля. Победителю предстоит провести ремонт участка протяжённостью 3,96 км. От подрядчика требуют обновить дорожное покрытие, мост, путепровод и тротуары. Сделать это строители должны до середины октября текущего года.
Что касается гарантий, то их срок составит семь лет на водоотводные сооружения, верхний и нижний слои покрытия. Гарантийный срок моста, путепровода и дорожных знаков составит десять лет. Гарантия на тротуары и дорожную разметку в свою очередь будет пять лет и год соответственно.