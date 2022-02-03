Какие предметы придётся сдавать школьникам на ЕГЭ в 2022 году

В 2022 году в регионе будут работать 36 пунктов сдачи ЕГЭ. Выпускникам необходимо сдать два обязательных предмета (русский язык и базовую или профильную математику), а также предметы по выбору, которые необходимы для поступления в вуз.
При выборе предметов в 11-м классе позиция «чем больше предметов, тем больше шанс поступить» нерациональна. Потому что ресурсы ребёнка небезграничны. Выбирая большое количество предметов, мы получаем практически всегда не тот результат, на который рассчитывает ребёнок.Елена Третьякова
Для девятиклассников в 2022 году будет организовано 101 место для сдачи экзаменов. В этом году в ГИА примут участие больше 15 тыс. человек. Для получения аттестата им необходимо сдать четыре экзамена — русский, математику и два экзамена по выбору.
Экзамен по выбору в 9-м классе не является необходимым для поступления в какое-либо учебное заведение, но хотелось бы, чтобы к выбору предметов отношение было осознанное. Это должны быть те предметы, которые школьники планируют изучать углублённо в 10-м классе и в учреждениях среднего профессионального образования.Елена Третькова
Напомним, после дистанционного обучения белгородские школьники лучше сдали ЕГЭ. В 2020 году по сто баллов набрали сразу 50 выпускников, тогда как в 2019 году стобалльников было только 27.